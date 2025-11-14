Украинцам пересчитали субсидии на отопительный сезон: как проверить и что изменилось

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уже осуществил перерасчет субсидий на отопительный сезон 2025-2026, и все получатели могут проверить обновленные начисления в разделе "Моя субсидия" на портале ПФУ. Подать документы для назначения субсидии можно онлайн, лично или по почте, а обращение до 30 ноября гарантирует начисление помощи с начала отопительного периода.

Об этом сообщает Министерство социальной политики. По оценкам, количество получателей субсидий этой зимой может вырасти до 3,2 млн семей, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Пенсионный фонд провел массовое обновление расчетов субсидий с учетом начала отопительного сезона. Что было учтено при определении субсидии за октябрь:

индивидуальное газовое или электрическое отопление;

централизованное теплоснабжение;

продолжительность расчетного периода – с 16 по 31 октября, то есть 16 дней.

Информация о начисленной субсидии уже доступна в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ в разделе "Моя субсидия". В этом году вступили в силу изменения, предусмотренные постановлением Кабмина №329, которые полностью переформатировали механизм назначения субсидий. Главные нововведения:

единый критерий оценки – доход семьи за последние шесть месяцев;

доход семьи за последние шесть месяцев;

для большинства получателей через базы ПФУ; наличие альтернативного отопления не влияет на право на субсидию, если оборудование стоит менее 150 000 грн;

семьи с детьми до 14 лет получают дополнительно +10% к социальной норме потребления;

подать документы можно через ПФУ, ЦНАП, Дію, приложение "Пенсионный фонд Украины" или по почте.

Министр соцполитики Оксана Жолнович отмечает, что средний размер субсидии осенью составляет 1320 грн, а зимой возрастает до 3100 грн, в зависимости от тарифов и региона. Отдельные выплаты за различные виды отопления:

для тех, кто использует твердое топливо;

Домохозяйства, которые отапливают дом дровами, углем, пеллетами или брикетами, могут получить разовую помощь – до 24 000 грн. Выплата назначается при условии предоставления документов о покупке топлива.

для потребителей электроотопления;

В регионах с высокой нагрузкой на энергосистему – Киевская, Черниговская, Сумская области – государство компенсирует до 70% расходов сверх базовой нормы (1800 кВт-ч).

Кто имеет право на субсидию

Субсидии назначаются определенным категориям граждан. В частности, помощь предоставляется домохозяйствам, чей среднемесячный доход не превышает следующие пределы:

Состав семьи Максимальный доход 1 человек 6000 грн 2 человека 10 500 грн 3 человека 13 800 грн 4 человека 17 000 грн

Важный нюанс – наличие долгов за коммунальные услуги более трех месяцев может привести к временной остановке субсидии. Однако действует механизм "льготного обновления", достаточно оплатить 50% долга, после чего субсидия возобновится автоматически. Сегодня есть три основных варианта подачи документов:

автоматически – если субсидия начислялась ранее;

онлайн – через вебпортал ПФУ, приложение ПФУ или Дію (модуль доступен с октября 2025 года);

лично – в сервисных центрах ПФУ или ЦПАУ.

Необходимые документы: паспорт или ID-карта, ИНН, справка о доходах за 6 месяцев, реквизиты банковского счета. Рассмотрение заявления длится до 30 дней, после чего приходит SMS или сообщение в Дію. Внутренне перемещенные лица имеют расширенные возможности для получения субсидий:

не нужно подавать справку о доходах , если они получают помощь на проживание;

, если они получают помощь на проживание; субсидия назначается по фактическому месту жительства , даже без регистрации;

, даже без регистрации; в некоторых прифронтовых и прифронтовых регионах компенсация может покрывать до 90% расходов на отопление.

По состоянию на октябрь 2025 года субсидии или льготы получили более 820 000 ВПЛ. Если документы подать до 30 ноября, субсидия будет назначена с начала отопительного периода. Если после – только с месяца обращения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине случаются ситуации, когда платежки за отопление поступают даже без фактического предоставления услуги. В таких случаях потребитель имеет полное право требовать перерасчет и не платить "за холод".

