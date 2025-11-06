Отопления не было, а платежки пришли: почему так случается и что делать украинцам

В Украине случаются ситуации, когда платежки за отопление поступают даже без фактического предоставления услуги. В таких случаях потребитель имеет полное право требовать перерасчет и не платить "за холод". Самая громкая ситуация произошла в Харьковской области – жители получили начисления за октябрь, хотя тепло подали только в ноябре.

Об этом сообщает КП "Змиев-тепло" Харьковской области. Там объяснили, что начисления произошли из-за технического сбоя в системе учета.

Поставщик сообщил, что ошибочные платежки будут аннулированы в ближайшее время, и попросил у граждан извинения. В то же время жители отмечают, что суммы были начислены за полный месяц – от 1 200 до почти 2 000 гривен, что вызвало естественное возмущение.

Подобные ситуации случаются и в других регионах – иногда из-за ошибок автоматизированных систем, иногда из-за неправильно введенных данных счетчиков, или из-за некорректных договоров между потребителем и поставщиком. Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право получать услуги надлежащего качества и платить только за фактически предоставленный объем.

Если тепло подавалось с нарушением норм (например, температура в квартире была ниже 18°C) или не подавалось вообще, потребитель имеет право на перерасчет стоимости услуг. Юрист Андрей Шелих в комментарии СМИ пояснил, что перерасчет возможен в случае:

непредоставления услуги;

предоставления в неполном объеме;

ненадлежащего качества.

Как действовать, если вам выставили счет за "воздух"

обратитесь к поставщику услуг с заявлением о проверке качества и объемов предоставленного тепла;

вызовите представителя управляющего/теплокоммунэнерго для составления акта-претензии;

сохраняйте документы и доказательства: фото термометра в квартире, скриншоты кабинета потребителя и тому подобное;

поставщик должен сделать перерасчет в течение одного месяца после расчетного периода;

если реакции нет – подавайте жалобу в НКРЕКП, местный орган самоуправления или в суд.

Когда перерасчет не производится

услуги не предоставлялись из-за аварии или ремонта (в это время начисления вообще не должно быть);

дом имеет индивидуальные счетчики тепла, а неисправность случилась в квартире пользователя;

поставщик докажет, что услуга на его стороне соответствовала нормам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начался период передачи показаний счетчиков электроэнергии, в этом месяце он продлится с 30 октября по 3 ноября. Чтобы платить только за фактически потребленный ток, без лишних начислений, показания счетчиков нужно передавать вовремя и правильно.

