УкраїнськаУКР
русскийРУС

Отопления не было, а платежки пришли: почему так случается и что делать украинцам

Дарина Герцева
Коммуналка
2 минуты
339
Украинцы массово получат ложные платежки за отопление

В Украине случаются ситуации, когда платежки за отопление поступают даже без фактического предоставления услуги. В таких случаях потребитель имеет полное право требовать перерасчет и не платить "за холод". Самая громкая ситуация произошла в Харьковской области – жители получили начисления за октябрь, хотя тепло подали только в ноябре.

Видео дня

Об этом сообщает КП "Змиев-тепло" Харьковской области. Там объяснили, что начисления произошли из-за технического сбоя в системе учета.

Поставщик сообщил, что ошибочные платежки будут аннулированы в ближайшее время, и попросил у граждан извинения. В то же время жители отмечают, что суммы были начислены за полный месяц – от 1 200 до почти 2 000 гривен, что вызвало естественное возмущение.

Подобные ситуации случаются и в других регионах – иногда из-за ошибок автоматизированных систем, иногда из-за неправильно введенных данных счетчиков, или из-за некорректных договоров между потребителем и поставщиком. Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право получать услуги надлежащего качества и платить только за фактически предоставленный объем.

Если тепло подавалось с нарушением норм (например, температура в квартире была ниже 18°C) или не подавалось вообще, потребитель имеет право на перерасчет стоимости услуг. Юрист Андрей Шелих в комментарии СМИ пояснил, что перерасчет возможен в случае:

  • непредоставления услуги;
  • предоставления в неполном объеме;
  • ненадлежащего качества.

Как действовать, если вам выставили счет за "воздух"

  • обратитесь к поставщику услуг с заявлением о проверке качества и объемов предоставленного тепла;
  • вызовите представителя управляющего/теплокоммунэнерго для составления акта-претензии;
  • сохраняйте документы и доказательства: фото термометра в квартире, скриншоты кабинета потребителя и тому подобное;
  • поставщик должен сделать перерасчет в течение одного месяца после расчетного периода;
  • если реакции нет – подавайте жалобу в НКРЕКП, местный орган самоуправления или в суд.

Когда перерасчет не производится

  • услуги не предоставлялись из-за аварии или ремонта (в это время начисления вообще не должно быть);
  • дом имеет индивидуальные счетчики тепла, а неисправность случилась в квартире пользователя;
  • поставщик докажет, что услуга на его стороне соответствовала нормам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начался период передачи показаний счетчиков электроэнергии, в этом месяце он продлится с 30 октября по 3 ноября. Чтобы платить только за фактически потребленный ток, без лишних начислений, показания счетчиков нужно передавать вовремя и правильно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!