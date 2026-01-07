Условия льгот на коммуналку переписали: кому в Украине начислят помощь в 2026-м

В 2026 году право на льготы по оплате коммунальных услуг имеют семьи, где среднемесячный доход на одного человека не превышает 4 660 грн. Если доход выше этого порога, граждане могут обратиться за жилищной субсидией, которая рассчитывается индивидуально.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). С 1 января в Украине изменились финансовые критерии, по которым гражданам предоставляют льготы на оплату коммуналки.

ПФУ официально обновил предельный размер среднемесячного совокупного дохода семьи, дающий право на такую помощь. Размер дохода, который позволяет получать льготы на коммуналку, напрямую привязан к налоговой социальной льготе. А она, в свою очередь, зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

С начала 2026 года этот показатель вырос, что автоматически привело к повышению доходного порога для льготников, благодаря этому право на льготы получат семьи с несколько более высокими доходами, чем в 2025 году. Для расчета берется прожиточный минимум для трудоспособного лица по состоянию на 1 января отчетного года и применяется специальный коэффициент. В 2026 году расчет выглядит так:

прожиточный минимум – 3 328 грн;

формула – 3 328 × 1,4;

результат – 4 659,2 грн, что после округления составляет 4 660 грн.

Итак, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2026 году предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека не превышает 4 660 грн. Если фактический доход семьи выше установленного порога, автоматическое право на льготу теряется. В то же время в ПФУ отмечают, что это не означает, что государство полностью прекращает поддержку.

В такой ситуации гражданам советуют обращаться за назначением жилищной субсидии. В отличие от льгот, субсидия рассчитывается индивидуально с учетом соотношения доходов домохозяйства и расходов на коммунальные услуги.

Обновление предельного дохода не влияет на отдельные социально уязвимые категории. Для них льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются без учета уровня доходов. К таким категориям относятся:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Оформить льготу или жилищную субсидию можно дистанционно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Онлайн-подача позволяет избежать очередей и подать документы из любого региона.

