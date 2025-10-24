Украинцам отключают свет по графикам: энергетики объяснили особенности ГПВ

Из-за интенсификации обстрелов критической энергетической инфраструктуры со стороны России в Украине вернулись отключения электроэнергии. Для стабилизации и равномерного распределения нагрузки на энергосистему украинцев распределили на 6 очередей и соответственно на 12 подочередей, для каждой из которых формируется отдельный график отключений.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Отмечается, что даже разные подъезды в одном доме могут принадлежать к разным очередям отключений.

Что такое графики ограничения мощности?

Отмечается, что графики отключений – не единственный инструмент для стабилизации ситуации объединенной энергосистеме Украины (ОЭС). В случае возникновения нарушения режима ее работы вследствие дефицита электрической мощности, нарушения предельных перетоков мощности или недопустимой перегрузки, сначала могут применяются графики ограничения потребления электрической мощности (ГОП) – они касаются не гражданских потребителей, а промышленности и потребителей других групп с присоединенной мощностью 300 кВт.

Что такое очереди отключений?

Если ГОП окажется недостаточно, чтобы стабилизировать ситуацию, применяются графики почасового отключения (ГПО). В них включают потребителей, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры – это бытовые потребители, то есть население, и небытовые потребители.

Такие графики распределяются на 6 равных очередей, каждая очередь состоит из 2 равных подочередей. Каждая очередь отключений – это отдельная группа потребителей электроэнергии, которые подлежат отключению для сбалансирования работы ОЭС Украины в условиях дефицита электроэнергии из-за повреждения энергоинфраструктуры после российских обстрелов. Это позволяет:

избежать перегрузки электросети;

обеспечить сбалансированность энергосистемы;

стабилизировать поставки электроэнергии.

Количество очередей ГПВ применения в разных регионах определяет "Укрэнерго", в зависимости от объема дефицита электрической мощности. Это, в свою очередь зависит от потребления, которое отличается в каждой области.

Особенности очередей отключения

Не привлекаются к очередям отключения потребители, которые относятся к перечню объектов критической инфраструктуры.

потребители, которые относятся к перечню объектов критической инфраструктуры. Если в энергосистеме увеличивается мощность, то и количество очередей и их продолжительность может уменьшиться .

. Если в одном доме подъезды подключены к разным линиям, они могут принадлежать к разным очередям.

Как действуют графики отключений

Согласно принятым постановлениям продолжительность отключений электроэнергии во время военного положения и в течение 12 месяцев со дня его прекращения или отмены не может превышать 6 часов. К тому же, допускается максимальное отклонение от графиков не более чем на 1 час, а дальнейшее электрообеспечение должно быть не менее 2 часов (без учета времени на переключение – он не должен превышать 30 минут).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине во время аварийных отключений электроэнергии также могут возникнуть проблемы с техникой. Аварийные отключения могут привести к перепадам напряжения, что может привести к поломкам. Что делать, чтобы этого не произошло, читайте в материале на нашем сайте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!