Отключили свет не по графику? Куда жаловаться украинцам: инструкция
В условиях регулярных отключений света из-за уничтоженной российскими террористами энергетической инфраструктуры украинцы могут ощущать несправедливость в отношении графиков отсутствия электроэнергии. Если оператор услуги действительно нарушил условия обслуживания, на него можно пожаловаться.
OBOZ.UA разобрался, как это сделать и в каких случаях поставщик электроэнергии может быть не виноват.
Проверьте график отключения
Отключения света могут быть экстренными, аварийными и плановыми. Плановые отключения почасовые и распределены между несколькими группами узнать расписание можно у своего оператора распределительной системы (ОРС).
В Киеве и области, Одесской и Днепропетровской области снабжением света занимается компания ДТЭК. На сайтах компании в этих регионах доступны графики отключений для каждого обслуживаемого дома (для этого необходимо ввести свой адрес) – в нем указаны часы, когда электричества не будет или может не быть. В это время жалобы на отсутствие света компания не примет.
Вы можете проверить графики отключений в других областях. Сделать это можно на сайтах облэнерго:
- Винница;
- Житомир;
- Запорожье;
- Ивано-Франковск;
- Кропивницкий;
- Луцк;
- Львов;
- Николаев;
- Полтава;
- Ровно;
- Сумы;
- Тернополь;
- Харьков;
- Херсон;
- Хмельницкий;
- Черкассы;
- Чернигов;
- Черновцы.
Куда жаловаться?
Если электроэнергия отключена в часы действия "белой" зоны, следует проверить внутридомовые сети на наличие неисправностей. Для этого обратитесь в управление своего ОСМД, ЖСК или в управляющую компанию, которые в случае обнаружения аварийной ситуации должны обратиться с заявкой в облэнерго. После ее регистрации энергетики обязаны провести проверку оборудования на своей стороне и отчитаться о результатах.
Обратиться в ДТЭК вы можете и лично – сделать это можно в письменном виде, по электронной почте, в соцсетях компании или по номеру горячей линии. Номера в разных регионах разные.
Киев:
- 0800501588
- +380672101588
- +380502101588
- +380732021588
- +380442021588
Киевская область:
- 0800400740
- +380674957040
- +380994957040
- +380934957040
- +380444590740
Днепр:
- 0800301497
- +380667909900
- +380677909900
- +380637909900
- +380567909900
Донецкая область:
- 0800500473
- +380964500473
- +380994500473
- +380934500473
- +380629450473
Одесская область:
- 0800409090
- +380687509090
- +380957509090
- +380737509090
- +380487059090
Что делать, если ОРС не реагирует?
Если на сайте вашего поставщика электроэнергии нет информации о проведении аварийных работ, электропроводка в доме не повреждена, а свет не появился после жалобы в ОРС, вы можете обратиться к регулятору – в Нацкомиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Сделать это можно одним из трех способов:
- лично – передав обращение лично или через уполномоченное лицо НКРЭКУ по адресу: 03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19;
- онлайн – отправив жалобу в письме по электронному адресу: [email protected];
- по телефону: +380 (44) 204-70-27.
В письменном или онлайн-обращении необходимо указать фамилию, имя, отчество, место жительства, изложить суть вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение необходимо подписать и указать дату, а в электронном – оставить электронный почтовый адрес для обратной связи.
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