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Отключили свет не по графику? Куда жаловаться украинцам: инструкция

Станислав Кожемякин
Коммуналка
2 минуты
744
Украинцы могут пожаловаться на отсутствие электроэнергии не по графику

В условиях регулярных отключений света из-за уничтоженной российскими террористами энергетической инфраструктуры украинцы могут ощущать несправедливость в отношении графиков отсутствия электроэнергии. Если оператор услуги действительно нарушил условия обслуживания, на него можно пожаловаться.

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OBOZ.UA разобрался, как это сделать и в каких случаях поставщик электроэнергии может быть не виноват.

Проверьте график отключения

Отключения света могут быть экстренными, аварийными и плановыми. Плановые отключения почасовые и распределены между несколькими группами узнать расписание можно у своего оператора распределительной системы (ОРС).

В Киеве и области, Одесской и Днепропетровской области снабжением света занимается компания ДТЭК. На сайтах компании в этих регионах доступны графики отключений для каждого обслуживаемого дома (для этого необходимо ввести свой адрес) – в нем указаны часы, когда электричества не будет или может не быть. В это время жалобы на отсутствие света компания не примет.

График отключений от ДТЭК

Вы можете проверить графики отключений в других областях. Сделать это можно на сайтах облэнерго:

Куда жаловаться?

Если электроэнергия отключена в часы действия "белой" зоны, следует проверить внутридомовые сети на наличие неисправностей. Для этого обратитесь в управление своего ОСМД, ЖСК или в управляющую компанию, которые в случае обнаружения аварийной ситуации должны обратиться с заявкой в облэнерго. После ее регистрации энергетики обязаны провести проверку оборудования на своей стороне и отчитаться о результатах.

Обратиться в ДТЭК вы можете и лично – сделать это можно в письменном виде, по электронной почте, в соцсетях компании или по номеру горячей линии. Номера в разных регионах разные.

Киев:

  • 0800501588
  • +380672101588
  • +380502101588
  • +380732021588
  • +380442021588

Киевская область:

  • 0800400740
  • +380674957040
  • +380994957040
  • +380934957040
  • +380444590740

Днепр:

  • 0800301497
  • +380667909900
  • +380677909900
  • +380637909900
  • +380567909900

Донецкая область:

  • 0800500473
  • +380964500473
  • +380994500473
  • +380934500473
  • +380629450473

Одесская область:

  • 0800409090
  • +380687509090
  • +380957509090
  • +380737509090
  • +380487059090

Что делать, если ОРС не реагирует?

Если на сайте вашего поставщика электроэнергии нет информации о проведении аварийных работ, электропроводка в доме не повреждена, а свет не появился после жалобы в ОРС, вы можете обратиться к регулятору – в Нацкомиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Сделать это можно одним из трех способов:

  • лично – передав обращение лично или через уполномоченное лицо НКРЭКУ по адресу: 03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19;
  • онлайн – отправив жалобу в письме по электронному адресу: [email protected];
  • по телефону: +380 (44) 204-70-27.

В письменном или онлайн-обращении необходимо указать фамилию, имя, отчество, место жительства, изложить суть вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение необходимо подписать и указать дату, а в электронном – оставить электронный почтовый адрес для обратной связи.

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