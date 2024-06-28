Отключили свет не по графику? Куда жаловаться украинцам: инструкция

В условиях регулярных отключений света из-за уничтоженной российскими террористами энергетической инфраструктуры украинцы могут ощущать несправедливость в отношении графиков отсутствия электроэнергии. Если оператор услуги действительно нарушил условия обслуживания, на него можно пожаловаться.

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OBOZ.UA разобрался, как это сделать и в каких случаях поставщик электроэнергии может быть не виноват.

Проверьте график отключения

Отключения света могут быть экстренными, аварийными и плановыми. Плановые отключения почасовые и распределены между несколькими группами узнать расписание можно у своего оператора распределительной системы (ОРС).

В Киеве и области, Одесской и Днепропетровской области снабжением света занимается компания ДТЭК. На сайтах компании в этих регионах доступны графики отключений для каждого обслуживаемого дома (для этого необходимо ввести свой адрес) – в нем указаны часы, когда электричества не будет или может не быть. В это время жалобы на отсутствие света компания не примет.

Вы можете проверить графики отключений в других областях. Сделать это можно на сайтах облэнерго:

Куда жаловаться?

Если электроэнергия отключена в часы действия "белой" зоны, следует проверить внутридомовые сети на наличие неисправностей. Для этого обратитесь в управление своего ОСМД, ЖСК или в управляющую компанию, которые в случае обнаружения аварийной ситуации должны обратиться с заявкой в облэнерго. После ее регистрации энергетики обязаны провести проверку оборудования на своей стороне и отчитаться о результатах.

Обратиться в ДТЭК вы можете и лично – сделать это можно в письменном виде, по электронной почте, в соцсетях компании или по номеру горячей линии. Номера в разных регионах разные.

Киев:

0800501588

+380672101588

+380502101588

+380732021588

+380442021588

Киевская область:

0800400740

+380674957040

+380994957040

+380934957040

+380444590740

Днепр:

0800301497

+380667909900

+380677909900

+380637909900

+380567909900

Донецкая область:

0800500473

+380964500473

+380994500473

+380934500473

+380629450473

Одесская область:

0800409090

+380687509090

+380957509090

+380737509090

+380487059090

Что делать, если ОРС не реагирует?

Если на сайте вашего поставщика электроэнергии нет информации о проведении аварийных работ, электропроводка в доме не повреждена, а свет не появился после жалобы в ОРС, вы можете обратиться к регулятору – в Нацкомиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Сделать это можно одним из трех способов:

лично – передав обращение лично или через уполномоченное лицо НКРЭКУ по адресу: 03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19;

– передав обращение лично или через уполномоченное лицо НКРЭКУ по адресу: 03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19; онлайн – отправив жалобу в письме по электронному адресу: [email protected];

– отправив жалобу в письме по электронному адресу: [email protected]; по телефону: +380 (44) 204-70-27.

В письменном или онлайн-обращении необходимо указать фамилию, имя, отчество, место жительства, изложить суть вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение необходимо подписать и указать дату, а в электронном – оставить электронный почтовый адрес для обратной связи.

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