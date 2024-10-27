Украинцам отключают свет из-за атаки РФ: где нет электроэнергии 27 октября

27 октября Сумская область подверглась атаке российских дронов, из-за чего в Сумах возникли перебои с электроснабжением. Массовые отключения по Украине не запланированы, однако граждан призывают быть готовыми к возможным зимним перебоям со светом.

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О ситуации в области сообщила областная военная администрация. Российские беспилотники типа "Шахед" нанесли удары по объектам критической энергетической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области, что привело к масштабному отключению электроэнергии в городе Сумы.

Это очередной эпизод в ряде атак на тыловые области Украины, в результате которых граждане сталкиваются с перебоями в энергоснабжении. Россия продолжает активно использовать беспилотные летательные аппараты для ударов по энергетическим объектам Украины, создавая дополнительную нагрузку на энергосистему страны и угрозу полного отключения электроэнергии в зимний период.

По данным Воздушных сил Украины, российская армия 27 октября атаковала Сумскую область несколькими группами дронов. После первой волны в окрестностях Сум были зафиксированы взрывы, в частности, местные жители сообщили о взрывах возле Белополья и на границе с Россией. Во время противовоздушных боев украинские военные успешно уничтожили три дрона, однако некоторые беспилотники все же достигли целей.

Из-за повреждений энергетических объектов в Сумах возникли значительные перебои с электроснабжением, а местные власти работают над устранением последствий атаки. На месте инцидента работают спасатели и службы, оценивающие масштабы повреждений, однако детали пока уточняются.

Несмотря на ситуацию в Сумах, на 27 октября массовые отключения по Украине не запланированы, однако атаки на энергетическую инфраструктуру растут, и украинские власти призывают граждан подготовиться к возможным перебоям со снабжением электроэнергией зимой. В прифронтовых и тыловых областях, таких как Запорожская, Херсонская, Донецкая, власти уже принимают меры по установке резервных генераторов и когенерационных установок для обеспечения базовых потребностей населения в тепле и свете.

В Запорожье, например, ожидается установка когенерационных установок до декабря, что поможет снизить нагрузку на энергосети. Кроме того, власти Украины активно обращаются к международным партнерам с просьбой о финансовой поддержке для закупки необходимого оборудования и генераторов.

Рекомендации по подготовке жилья к зимнему сезону

Для поддержания тепла в домах перед началом отопительного сезона украинцам советуют заранее подготовить свои квартиры и дома к зиме. Следует сделать:

проверка систем отопления: рекомендуется проверить батареи на протечку и обратить внимание на соединение труб, где могут возникать проблемы;

рекомендуется проверить батареи на протечку и обратить внимание на соединение труб, где могут возникать проблемы; промывка батарей: накопленные отложения могут снижать теплоотдачу, поэтому полезно обратиться к специалистам для проведения промывки;

выпуск воздуха из систем: нужно проверить, нет ли воздуха в батареях, поскольку это может приводить к неравномерному нагреву;

нужно проверить, нет ли воздуха в батареях, поскольку это может приводить к неравномерному нагреву; проверка терморегуляторов: если в батареях установлены терморегуляторы, нужно убедиться в их исправности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии уже в начале ноября из-за роста потребления на фоне похолодания. Эксперты прогнозируют, что отключений не избежать, особенно в проблемных регионах страны.

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