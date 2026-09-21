Украинцам объявили тариф на газ: сколько придется платить с 1 октября 2026 года

В октябре стоимость природного газа для бытовых потребителей останется на прежнем уровне. Так, украинские домохозяйства, обслуживаемые "Нафтогазом" (а это 98%, или более 12 млн потребителей), будут и впредь приобретать газ по фиксированной цене 7,96 грн за кубометр. Этот базовый годовой тариф закреплен до 30 апреля 2027 года.

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Об этом сообщает "Минфин". Населению напомнили о действующем моратории на тарифы на газ, тепловую энергию, централизованное отопление и горячую воду.

Обзор цен на газ от различных поставщиков

Цены других поставщиков на рынке несколько отличаются. Разница между самым дешевым и самым дорогим предложением достигает 2,03 грн за куб. м:

"Тернопольоблгазсбыт" – 7,96 грн/куб. м;

– 7,96 грн/куб. м; "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 грн/куб. м;

– 7,98 грн/куб. м; "Галнафтогаз" – 7,99 грн/куб. м;

– 7,99 грн/куб. м; "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн/куб. м;

– 8,20 грн/куб. м; "Днепровские энергетические услуги" – 8,46 грн/куб. м;

– 8,46 грн/куб. м; "Киевские энергетические услуги" – 8,46 грн/куб. м;

– 8,46 грн/куб. м; "Ритейл Сервис" ("СветГаз") – 9,99 грн/куб. м.

Вторая платежка: за что еще нужно платить

Итоговые расходы на коммунальные услуги не ограничиваются только ценой за использованные кубометры. Потребители ежемесячно получают отдельный чек за распределение (доставку) газа. Размер этой платы рассчитывается индивидуально – на основе объемов потребления за предыдущий газовый год.

Мораторий на тарифы

Стабильность цен обеспечена Законом Украины № 2479-IX, который ввел мораторий на повышение тарифов в газовой и тепловой сферах на время военного положения. Согласно документу:

стоимость газа для населения не может превышать уровень, действовавший по состоянию на 24 февраля 2022 года;

не может превышать уровень, действовавший по состоянию на 24 февраля 2022 года; запрещено повышать цены на распределение газа ;

; заморожены тарифы на тепловую энергию, централизованное отопление и горячую воду.

Все ограничения будут действовать в течение всего периода военного положения, а также ещё полгода после того месяца, в котором его официально отменят или прекратят.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить газовый сигнализатор. Это устройство обеспечивает постоянный контроль качества воздуха. Цены на него варьируются от 1 335 до 2 400 грн.

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