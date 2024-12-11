Украинцам объявили график отключений света на 12 декабря: когда не будет электроэнергии
В четверг, 12 декабря, в Украине планируют применять почасовые отключения электроэнергии с 7:00 до 22:00. Больше всего часов без света ожидается с 8:00 до 19:00 – в это время будут отключать по две очереди бытовых потребителей одновременно.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Режим ограничений может меняться, но пока на 12 декабря запланированы такие время применения и объем отключений:
- 7:00 – 8:00 – одна очередь отключений;
- 8:00 – 19:00 – две очереди отключений;
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса время применения ограничений будет таким же – с 7 утра до 22 часов вечера. При этом отключения не затронут критическую инфраструктуру и предприятия, которые импортируют более 60% электроэнергии для собственных нужд.
"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться... Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – добавили в "Укрэнерго".
К примеру, в течение суток в некоторых регионах отключения могут быть отменены. Как объясняли в энергокомпании ДТЭК, это связано с неодинаковым состоянием электросетей по Украине.
"Целостность электросетей так же важна, как и производство электроэнергии. Россияне понимают это и хотят остановить не только генерацию, но и передачу электроэнергии. Именно поэтому ситуация с отключениями в стране различается: туда, где сети уцелели, а электростанции ближе, свет возвращается быстрее; где передача электричества до сих пор усложнена, действуют графики отключений", – рассказали в компании.
Очереди и график: как понять объявления и где искать свое расписание
Во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго. Но при этом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
Как именно выполнять распоряжение "Укрэнерго", решают в облэнерго. Пока что в разных регионах системы отличаются. Узнавать конкретные графики по интересующему адресу нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Впрочем, с нового года система отключений света может измениться и стать одинаковой в разных сферах. В частности, Украину планируют разделить на несколько зон, в которых графики будут совпадать. Обо всех главных изменениях узнавайте из материала OBOZ.UA.
Как сообщал OBOZ.UA, в случае сильных морозов в Украине могут ужесточить графики отключений света. В экспертной среде считают, что при среднесуточной температуре -10°C могут быть введены более длительные отключения – до 10-12 часов в сутки.
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