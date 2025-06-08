Украинцам не засчитывают оплату за газ: кому грозят проблемы

Украинцам следует внимательно заполнять данные при оплате услуг за распределение газа. Ведь если сделать это неправильно либо не сделать вовсе, плату могут не засчитать.

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Об этом сообщает Харьковский городской филиал "Газсети". Там объяснили: если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", газовщикам не удастся идентифицировать уплаченные средства и зачислить их на лицевой счет абонента.

"Как результат, придется обращаться в Центры обслуживания клиентов. И предоставлять подтверждающие документы", – говорится в сообщении.

Какие данные нужно заполнить

Номер личного счета.

ФИО плательщика.

Полный адрес домовладения.

Оплату услуги по распределению газа.

"Проверяйте правильность заполненных данных, а также реквизиты, на которые оплачиваете услуги. И ваш платеж не потеряется", – резюмировали газовщики.

Какие тарифы на газ действуют в июне

Вместе с тем, за июнь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

Как рассказали в ГазПравде, Ныне на рынке газа для населения присутствуют 9 поставщиков. При этом 5 из них предлагают:

и годовую, фиксированную цену;

и месячную – переменную.

В целом, отметили аналитики, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026-го, не меняются в течение года) в июне в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена варьируется от 8,46 до 25 грн за кубометр. Так, у:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр. При этом, подчеркивается, тариф действует с 1 мая по 31 августа 2025 года;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 25 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 20,99 грн за кубометр).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время летом украинцы будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, столько же киловатт-час будет стоить по крайней мере до 31 октября – именно до этого срока Кабмин ранее продлил действие фиксированного тарифа на свет для населения.

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