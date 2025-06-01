Украинцам назвали тариф на свет на лето: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч с 1 июня

Летом украинцы будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, столько же киловатт*час будет стоить по крайней мере, до 31 октября – именно до этого срока Кабмин ранее продлил действие фиксированного тарифа на свет для населения.

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Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №480 от 29.04.2025. Таким образом:

Семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованной поставкой горячей воды, и потребляющие не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) будут платить за свет 820,8 грн.

Те, кто живет в домах с электроплитами и централизованной поставкой горячей воды, и потребляют не более 230 кВт*ч в месяц (соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) – 993,6 грн.

Как сэкономить крупную сумму на счете за электроэнергию

В то же время двухтарифный счетчик электроэнергии "день-ночь" может помочь сэкономить значительную сумму на оплате счета – более 430 грн. Для его установки достаточно лишь обратиться к поставщику тока – после этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. В частности:

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне;

электричество, использованное ночью (с 23:00 до 7:00), оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного – т.е., по 2,16 грн/кВт*ч.

Таким образом, семья из трех человек, которая живет в квартире с электроплитой и бойлером, потребляет 300 кВт*ч электроэнергии в месяц и не имеет двухтарифного счетчика, вынуждена будет заплатить за свет за месяц 1 296 грн. Ведь весь потребленный ток будет посчитан по дневному тарифу 4,32 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 2,16 грн. Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 придется заплатить 432 грн. И столько же – за дневное. То есть в сумме – 864 грн. Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 430 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время квитанции об оплате коммунальных услуг – за свет, газ, воду и т. д. – следует хранить в течение минимум 5 лет. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками и стать доказательствами в потенциальных судебных делах.

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