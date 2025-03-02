Украинцам не поступили деньги на оплату коммуналки: в ПФУ объяснили, почему выплаты не пришли и когда их ждать

Коммунальные льготы в 2025 году будут начисляться по новым правилам, учитывающим доход семьи. Все выплаты, в частности за февраль, будут произведены в марте для тех, кто отвечает установленным требованиям.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Украинцы, имеющие право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, в феврале 2025 года не получили положенных выплат.

Это произошло из-за внедрения новых единых правил начисления льгот, учитывающих предельный уровень доходов. Согласно положениям Закона Украины "О государственном бюджете на 2025 год", выплаты будут производиться по новым критериям, и если получатель отвечает установленным требованиям, средства, в том числе за февраль, поступят в марте.

С 2025 г. введен единый подход к предоставлению льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Основным критерием получения льгот стал среднемесячный доход семьи. Если он не превышает 4240 грн на человека, льготник сохраняет право на выплаты.

До 2025 года определенные категории граждан могли получать пособие без учета уровня дохода, но из-за ограниченных возможностей государственного бюджета было решено ввести более четкие критерии. Новые нормы не распространяются на:

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью в результате войны.

Для остальных граждан, получавших льготы до 31 декабря 2024, изменения начнут действовать после завершения отопительного сезона 2024-2025 годов. Пенсионный фонд Украины автоматически определяет право граждан на получение льгот на новый период с января 2025 года. Соответствующие критериям получат выплаты без дополнительных обращений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, больше всего денег "Национального кэшбека" и "Зимней еподдержки" (т.н. "тысяча Зеленского") украинцы потратили на оплату коммунальных услуг. На это они направили 3,8 млрд. грн., что составляет 56% общей суммы.

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