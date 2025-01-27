Украинцам назвали тариф на свет с 1 марта: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч весной

До окончания текущего отопительного периода тариф на свет для украинцев меняться не будет. А потому минимум до 30 апреля электроэнергия продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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Об этом ранее сообщал и министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко он отметил:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль также сообщил о "фиксации" тарифа на свет. При этом глава правительства подчеркнул: украинцы, получающие жилищные субсидии и льготы, не утратят их. Ведь, деньги на это в госбюджете есть.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений. В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев", – говорится в сообщении.

Как сэкономить крупную сумму на счете за электроэнергию

В то же время, двухтарифный счетчик электроэнергии "день-ночь" может помочь сэкономить значительную сумму на оплате счета – более 430 грн. Для его установки достаточно лишь обратиться к поставщику тока – после этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. В частности:

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне;

электричество, использованное ночью (с 23:00 до 7:00), оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного.

В настоящее время в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 2,16 грн/кВт*ч.

Таким образом, семья из трех человек, которая живет в квартире с электроплитой и бойлером, потребляет 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, и не имеет двухтарифного счетчика, вынуждена будет заплатить за свет за месяц 1 296 грн. Ведь весь потребленный ток будет посчитан по дневному тарифу 4,32 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 2,16 грн. Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 придется заплатить 432 грн. И столько же – за дневное. То есть в сумме – 864 грн.

Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 430 грн. Впрочем, нужно также учитывать, что тариф могут повысить. И тогда размер сэкономленной суммы может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине изменили условия льготного тарифа на электроэнергию при использовании электроотопительных установок – 2,64 грн за 1 кВт*ч. Теперь потребленные 2000 кВт*ч в месяц будут оплачиваться именно по льготной цене, а полный тариф (4,32 грн) будет насчитываться только на объем, который превышает 2000 кВт*ч. То есть при потреблении, например, 2500 кВт*ч за месяц по полному тарифу будут оплачиваться только 500 кВт*ч.

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