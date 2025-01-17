В Украине переписали условия льготного тарифа на свет: кто будет платить 2,64 грн за 1 кВт*ч

В Украине изменили условия льготного тарифа на электроэнергию при использовании электроотопительных установок – 2,64 грн за 1 кВт*ч. Теперь потребленные 2000 кВт*ч в месяц будут оплачиваться именно по льготной цене, а полный тариф (4,32 грн) будет насчитываться только на объем, который превышает 2000 кВт*ч. То есть при потреблении, например, 2500 кВт*ч за месяц по полному тарифу будут оплачиваться только 500 кВт*ч.

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Об изменении правил применения льготного тарифа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: соответствующее постановление принял Кабмин. "Потребители, использующие электроотопительные установки, теперь будут платить полный тариф только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи кВт*ч. За остальную потребленную электроэнергию они будут платить по тарифу 2,64 грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: ранее платить по льготному тарифу 2,64 грн за 1 кВт*ч могли только те, кто за месяц потреблял менее 2 000 кВт*ч. Однако тех, кто потреблял больше, было много – и они вынуждены были оплачивать весь объем по полному тарифу.

"Чтобы это исправить, было принято постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО (возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии. – Ред.). Это решение является частью комплексной поддержки украинцев, которую мы вводим этой зимой и которая продолжится после ее завершения", – рассказал Шмыгаль.

Следует отметить, что льготный тариф для потребителей с электроотоплением применяется только в период с 1 октября по 30 апреля. Он доступен потребителям по всей стране – однако только при отсутствии другого вида отопления в доме. Также необходимо выполнение технических требований к электроотоплению и надлежащее оформление документов на имеющееся оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в феврале 2025 года украинцы будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. На этом же уровне он продержится минимум до окончания отопительного сезона.

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