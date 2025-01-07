Украинцам рассказали, повысят ли с 1 июня тариф на свет до 6,7 грн за 1 кВт*ч: чего ожидать
В настоящее время в Украине нет необходимости повышать тариф на электроэнергию до 6,7 грн за 1 кВт*ч. Ведь текущий тариф в 4,32 грн за 1 кВт*ч позволяет двум государственным энергокомпаниям – "Энергоатому" и Укргидроэнерго – получать хотя и незначительную, но прибыль. Таким образом, распространяемая информация о готовящемся повышении с 1 июня тарифа на свет до 6,7 грн не является правдивой.
Об этом в эфире телемарафона сообщил член Комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа"). Он отметил: в целом же рыночная цена на электроэнергию в Украине достигает 7-8 грн за 1 кВт*ч.
По словам нардепа, по этой цене "Энергоатом" и Укргидроэнерго продают электричество на рынке для частных и для государственных компаний. "Населению продают по 4,32 грн за 1 кВт*ч. Тем не менее, этих денег хватает чтобы покрыть и себестоимость, и даже получить незначительную прибыль", – заверил он.
Таким образом, подчеркнул Нагорняк, распространяемая в медиа информация о готовящемся повышении с 1 июня тарифа на свет до 6,7 грн не является правдивой. Ведь в этом, по его словам, нет необходимости.
"Совершенно нет в этом нужды. Потому что после поднятия тарифа до 4,32 грн/кВт наши две государственные энергокомпании – "Энергоатом" и Укргидроэнерго – имеют достаточно неплохие финансовые показатели", –резюмировал Нагорняк.
Украинцам назвали тариф на свет с 1 января
В то же время, до окончания отопительного периода-2024/2025 тарифы на ряд коммунальных услуг в Украине меняться не будут. Речь среди прочего об электроэнергии, которая продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. А кроме того, газе и отоплении.
"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее же о том, что тариф на электроэнергию не будет меняться до окончания отопительного периода, сообщал и министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко он отметил:
- Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".
- Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Молдове существенно повысили тарифы на электроэнергию и отопление для населения. Так, для абонентов поставщика Premier Energy, который обслуживает потребителей на более чем 70% территории страны, расценки выросли сразу на 75% – до 4,1 лея за 1 кВт*ч (9,38 грн по актуальному курсу НБУ).
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