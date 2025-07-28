Украинцам назвали тариф на свет с 1 августа: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В августе в Украине будет действовать нынешний тариф на электроэнергию – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, таким же он будет по меньшей мере до 31 октября 2025 года – поскольку ранее Кабмин принял решение о продлении фиксированного тарифа до этого срока.

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Решение правительства закреплено постановлением № 480 от 29.04.2025. "В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

Будут ли повышать тариф на свет

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что Украина нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии – ведь тот испытывает огромные проблемы. Однако, по его словам, даже в таких условиях нет смысла повышать тарифы – "ни экономического, ни какого-либо другого".

"Регуляторно и политически ситуация ужасающая. Стомиллиардные долги на рынке, невыплаты, проблемы с финансами прибавляются к ущербу, который наносят россияне. Но решение этой ситуации требует большой системной реформы рынка электроэнергии, а не повышения тарифов для населения. ... Не понимаю смысла ни поднимать вопрос именно о росте тарифов", – объяснил Харченко.

При этом он подчеркнул: для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы. Тем не менее, "это не означает роста цен".

"Это означает изменение формата, в принципе, доступа к электричеству. ... Но случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Ведь эти документы могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

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