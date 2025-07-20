Украинцам рассказали, что стоит делать с квитанциями за оплату света и газа: зачем это нужно

Юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Ведь эти документы могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

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Об этом говорится в материале "На пенсии". Его авторы объясняют: несмотря на то, что исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела. А потому лучше перестраховаться.

"В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют хранить их в течение 5 лет", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивается, электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк, также будут действительны в судах. Однако, отмечается, в случае возникновения споров лучше обратиться за выписками в банк – и получить их в распечатанном виде.

Когда сохраненные квитанции могут помочь решить проблему в свою пользу

При сбоях в системе хранения данных – если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

При изменении тарифов или иных обстоятельствах, которые вызвали путаницу в платежах.

При ошибке сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

Каким будет тариф на свет с 1 сентября

В то же время, ныне в Украине действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 31 октября 2025 года (т.е. в августе, сентябре и октябре) – поскольку ранее Кабмин принял решение о продлении фиксированного тарифа до этого срока.

Решение правительства закреплено постановлением № 480 от 29.04.2025. "В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного) рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, ведь возможность утечки газа есть всегда.

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