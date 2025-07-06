Украинцам назвали тариф на газ с 1 сентября: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В сентябре украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких – 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года.

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Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Отметив: ответственная оплата потребленного топлива "помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру".

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это подразумевает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальна до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении.

Какие суммы будут в платежках

При потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) за июль абонентам "Нафтогаза" (а таких 98% от общего количества) придется заплатить 78,8 грн. Кроме того:

При потреблении в 16,2 кубометра (3 человека, в наличии газовая плита при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) – 128,96 грн.

(3 человека, в наличии газовая плита при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) – 128,96 грн. При потреблении в 31,5 кубометра (3 человека, при наличии газовой плиты и газового водонагревателя) – 250,7 грн.

Впрочем, эти суммы можно уменьшить. Дело в том, что "Нафтогаз" предоставляет скидку в 1% для тех, оплачивает счета с помощью онлайн-сервиса компании. При этом:

Сделать это нужно до до 15-го числа каждого месяца.

каждого месяца. Скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата.

Таким образом, при потреблении в 9,9 кубометр платить придется 78,01 грн. А кроме того:

При потреблении в 16,2 кубометра – 127,67 грн.

При потреблении в 31,5 кубометра – 248,19 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Харьковском городском филиале "Газсети" ранее отметили, что из-за неправильного заполнения данных при оплате услуг за распределение газа ее могут не засчитать. Такое же произойдет, если не не внести эти данные вовсе.

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