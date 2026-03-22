Украинцам назвали тариф на газ с 1 апреля 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

С 1 апреля украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по предыдущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. При этом стоит помнить: апрель – последний месяц действия тарифного плана "Фиксированный", который и предусматривает текущую цену. Впрочем, ожидается, что после этого срока расценки не будут повышать – хотя официальной информации по этому вопросу пока нет.

Видео дня

Об "апрельском" тарифе на газ сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: решение принято с учетом моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

Какими будут цифры в платежках

Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) абонентам "Нафтогаза" придется заплатить 78,8 грн.

При потреблении 16,2 кубометра (3 человека при наличии газовой плиты, но отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового нагревателя) – 128,95 грн.

При потреблении 31,5 кубометра (3 человека при наличии газовой плиты и газового водонагревателя) – 250,74 грн.

Готовит ли Кабмин повышение тарифа на газ

В то же время, премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщила, что правительство намерено сохранить текущий тариф на газ после 30 апреля. Для этого, по ее словам, она провела соответствующий разговор с "Нафтогазом".

"Отдельно остановились на важности сохранения фиксированных цен на газ для населения. Государство и дальше будет обеспечивать соответствующую поддержку людей в этот непростой период", – рассказала премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за электроэнергию украинцы с 1 апреля будут платить по текущему тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок также не произойдет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!