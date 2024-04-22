Украинцам могут ввести новые тарифы на электроэнергию: депутат назвал вероятную цену

В случае повышения тарифа на электроэнергию для населения цена может выйти на уровень себестоимости тока – 3,5 грн за кВт*ч вместо нынешних 2,64 грн. Такие расчеты основаны на том, что государство не может себе позволить дотировать производство электроэнергии, особенно в условиях массированных обстрелов энергетики со стороны РФ, а также вынужденного импорта тока из стран Евросоюза по цене 6-7 грн за кВт*ч.

Такие расчеты озвучил народный депутат ("Батьківщина"), председатель Союза владельцев жилья Украины Алексей Кучеренко. По его словам, такая себестоимость электроэнергии была указана в ответе Кабинета министров на депутатский запрос в правительство относительно структуры цены.

"Она (конечная цена. – Ред.) состоит из четырех компонентов: "Энергоатом" (1,15 грн), высоковольтные сети "Укрэнерго" (0,58 грн), распределительные сети облэнерго (1,64 грн), еще 13 коп. на продажу... Там следует, что себестоимость – 3,5 грн", – рассказал депутат, отметив, что, по его мнению, в случае повышения тарифа будут учитываться именно такие расчеты.

При этом Кучеренко считает, что если бы не было массированных обстрелов и разрушений, тариф для населения все равно пришлось бы поднимать до себестоимости. Ведь государству нужно каждый год находить до 30 млрд грн на покрытие расходов на производство тока, а также импорт из стран ЕС.

"Если себестоимость не покрывается, то откуда брать деньги? На покрытие из бюджета – там нет этих денег. Это достаточно большая сумма – 30 млрд грн в год. Из бюджета нельзя, пытались до последнего момента брать с бизнеса... За счет этой цены компенсировали для населения низкую цену. Но сейчас и бизнес не тянет. Поэтому вопрос непопулярный, вынужденный. Плюс мы на сегодняшний день все равно в дефиците, нам нужно будет брать импорта электроэнергию в достаточно больших объемах, чтобы покрывать этот дефицит. Цена импортной электроэнергии она рыночная, 6-7 грн", – рассказал нардеп.

В Кабинете министров признают, что рассматривают возможность поднять стоимость тока. Однако ни финального решения, ни расчетов пока нет. И, вероятно, такое повышение может произойти не раньше лета.

"В мае точно тариф не изменится", – рассказал собеседник OBOZ.UA в правительстве. В качестве примера он привел ситуацию в прошлом году, когда обсуждения по тарифу внутри правительства, министерства, профильной комиссии продолжались почти пол года, и при этом тариф удало

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно быть принято правительством, а не Нацкомиссией.

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