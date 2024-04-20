Тариф на газ и электроэнергию с 1 мая: сколько будут стоить коммуналка

В Украине кубометр газа в мае будет стоить 7,96 грн, а кВт*ч электроэнергии – 2,64 грн. То есть стоимость коммунальных услуг не изменится как минимум в следующем месяце.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Уже летом электроэнергия может подорожать, в то время как планов повышать стоимость газа пока нет.

Каким будет тариф на электроэнергию

Стоимость электроэнергии не изменится как минимум в мае и составит 2,64 грн за кВт*час. При этом в правительстве рассматривают возможность поднять стоимость тока, однако, вероятно, такое повышение может произойти уже летом.

"В мае точно тариф не изменится", – говорит собеседник OBOZ.UA в правительстве. В качестве примера приводит ситуацию в прошлом году, когда обсуждения по тарифу внутри правительства, министерства, профильной комиссии продолжались почти пол года, и при этом тариф удалось повысить только с июня.

Быстро оценить все убытки тоже сложно. Кроме того, невозможно спрогнозировать, какими будут результаты последующих атак. "Вы же слышали, что президент сказал? Ракеты закончились, не было как защитить Трипольскую ТЭС. Не надо нагнетать панику, но представьте ситуацию, что США не оказывают помощи и ракет нет. Что тогда делать?" – задумывается собеседник в Кабмине.

Каким будет тариф на газ

Тариф на газ с мая, вероятно, не изменится. Кубометр будет стоить 7,96 грн у самого популярного поставщика: "Нефтегаза". Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Действующий тариф действует до 30 апреля 2024 года. Законодательство запрещает увеличивать цены на газ во время действия военного положения и в течение шести месяцев после этого.

Собеседники OBOZ.UA в правительстве рассказывают: сейчас нет планов повышать тарифы на голубое топливо. И хотя даже в условиях действующих законодательных ограничений тарифы могли бы поднять отдельным решением, этого делать не будут.

98% украинцев являются клиентами Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" и покупают природный газ по гарантированной цене 7,96 гривны за кубометр. Меньше всего могут платить те, кто вовремя рассчитывается за коммуналку. Как сообщают в "Нефтегазе", размер возможной скидки составляет 1%. Чтобы его получить, нужно с помощью онлайн-сервиса заплатить газ до 15 числа. То есть если до 15 марта заплатить за газ, который вы использовали в феврале, то в платежке в апреле (за март) будет скидка в размере 1%.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно быть принято правительством, а не Нацкомиссией.

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