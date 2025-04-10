Киевлянам готовят новый тариф на отопление: чего ожидать и какая стоимость сейчас

В Киеве тарифы на тепло для населения останутся неизменными (969,89 грн за гигакалорию) до конца действия военного положения и еще на шесть месяцев после его завершения. После этого ожидается автоматическое повышение на 9,3%.

Видео дня

Решение регулятора закреплено постановлением о внесении изменений в постановление НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и компуслуг) от 22 декабря 2021 г. № 2728 об установлении тарифов на тепло для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, принятого на заседании во вторник. Стоимость тепловой энергии для населения составляет 969,89 грн за гигакалорию (Гкал).

Это решение является социально ориентированным шагом, направленным на поддержку граждан в сложный период военного времени. Оно также позволяет избежать финансовой нагрузки на бытовых потребителей в связи с экономической нестабильностью, вызванной военной агрессией.

Несмотря на текущую заморозку тарифов, после окончания военного положения и переходного шестимесячного периода предусмотрено автоматическое повышение стоимости тепла на 9,3%. Таким образом, новый тариф для населения составит 1059,99 грн/Гкал.

В то же время НКРЭКУ приняла решение о немедленном повышении тарифов на тепловую энергию для других категорий потребителей ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Новые тарифы выросли на 5,6% и выглядят следующим образом:

религиозные организации – 2075,78 грн/Гкал;

– 2075,78 грн/Гкал; бюджетные учреждения - 2075,68 грн/Гкал;

- 2075,68 грн/Гкал; другие потребители - 2076,00 грн/Гкал.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в правительстве утверждают, что по окончании отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Следовательно, после этого срока – в частности, в мае, июне и т.д. – украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!