Украинцам будут отключать свет круглосуточно: какой режим будет действовать 11 ноября
11 ноября жителей большинства украинских регионов снова будут ждать отключения электроэнергии. Энергетики предупредили о том, что свет будут отключать круглосуточно для 2-3,5 очередей одновременно.
Такой информацией поделились в"Укрэнерго". "Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – напомнили в компании.
В частности в энергетике будет действовать такой режим:
- графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 – от 2 до 3,5 очередей;
- графики ограничения мощности (для промышленных потребителей): с 00:00 до 23:59.
Днепропетровщина: графики отключений на 11 ноября
Впрочем, потребителей предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Поэтому энергетики советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своих регионах, а когда электроэнергия появляется по графику – потреблять ее экономно.
Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в ближайшие недели отключения света могут достигать 8-12 часов в сутки из-за уничтожения Трипольской и Змиевской ТЭС и повреждения подстанций, передающих электроэнергию от атомных станций. В Киеве и центральных областях возможен переход к двум, а затем и одной очереди отключений, но только при условии теплой зимы и отсутствия новых массированных атак.
