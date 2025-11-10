Украинцам будут отключать свет круглосуточно: какой режим будет действовать 11 ноября

11 ноября жителей большинства украинских регионов снова будут ждать отключения электроэнергии. Энергетики предупредили о том, что свет будут отключать круглосуточно для 2-3,5 очередей одновременно.

Такой информацией поделились в"Укрэнерго". "Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – напомнили в компании.

В частности в энергетике будет действовать такой режим:

графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 – от 2 до 3,5 очередей;

графики ограничения мощности (для промышленных потребителей): с 00:00 до 23:59.

Днепропетровщина: графики отключений на 11 ноября

Впрочем, потребителей предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Поэтому энергетики советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своих регионах, а когда электроэнергия появляется по графику – потреблять ее экономно.

Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в ближайшие недели отключения света могут достигать 8-12 часов в сутки из-за уничтожения Трипольской и Змиевской ТЭС и повреждения подстанций, передающих электроэнергию от атомных станций. В Киеве и центральных областях возможен переход к двум, а затем и одной очереди отключений, но только при условии теплой зимы и отсутствия новых массированных атак.

