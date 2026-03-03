Украинцам будут отключать электроэнергию с самого утра: к чему готовиться 4 марта

В среду, 4 марта, часть украинцев будут ждать ограничения поставок электроэнергии. Свет планируют отключать как для промышленности, так и для населения уже с 8 утра.

Об этом сообщили в"Укрэнерго" накануне. Необходимость в таких мерах объяснили разрушениями объектов энергетической инфраструктуры во время предыдущих массированных ракетных и дроновых ударов российской федерации.

Какие ограничения будут действовать 4 марта

Для домохозяйств и частных потребителей:

с 08:00 до 24:00 – поочередные плановые отключения электроснабжения в отдельных регионах государства.

Для промышленности и бизнеса:

с 08:00 до 24:00 – режим принудительного снижения электропотребления без полной остановки подачи тока.

В то же время в течение суток ситуация в энергосети может меняться. Поэтому в часы, когда электроснабжение восстанавливается в соответствии с графиком, призываем рационально использовать электроэнергию!

Для получения актуальных данных о графике отключений в своем населенном пункте следует обращаться к официальным каналам коммуникации местных компаний-поставщиков электроэнергии.

Ситуация с отключениями электроэнергии существенно изменилась

Как пояснил вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль, в последние дни в Украине существенно смягчились графики отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря снижению дефицита до 1 ГВт.

"По состоянию на сегодня дефицит электроэнергии снизился, этому способствовали несколько факторов. Конечно, мы оперативно восстанавливаем, за что огромная благодарность нашим энергетикам. По состоянию на сегодняшний день дефицит составляет 1 ГВт, то есть в 5-6 раз меньше, чем было зимой. Это позволяет, конечно, сократить количество очередей для людей", – сказал Шмыгаль.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжаются проверки облэнерго из-за жалоб на несправедливые графики отключения электроэнергии. В частности, оказалось, что на некоторых подстанциях "Винницаоблэнерго" персонал не полностью выполнял команды диспетчера, из-за чего часть потребителей оставалась со светом вне графика, а электроэнергия распределялась неравномерно.

