Украинца после проверки заставили доплатить за газ 180 тыс. грн: проверить могут любого

Лохвицкий районный суд Полтавской области принял решение в производстве по делу №2/538/55/25 и обязал украинца доплатить за газ 179,7 тыс. грн. После проверки работники "Полтавагаз" нашли газопровод, который в обход счетчика под землей идет под фундамент его дома.

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Решение суд принял 11 июня 2025-го. В то же время саму проверку проводили еще в октябре 2022-го. В течение нескольких лет украинец не платил доначисленные 179,7 тыс. грн, поэтому на него подали в суд.

"В связи с тем, что ответчик добровольно не платит стоимость неучтенного природного газа, поэтому АО "Оператор газораспределительной системы "Полтавагаз" вынуждено обращаться в суд с данным иском", – говорится в материалах дела.

15.01.2025 года от ответчика поступили объяснения по делу. Он заявил, что со времени приобретения дома не пользовался природным газом, для отопления использовал твердое топливо, а для приготовления пищи - сжиженный газ в баллонах. Ему не было известно о наличии несанкционированного подключения к газопроводу

"Данный несанкционированный газопровод заходит под фундаментом к жилому дому. Но каких-либо доказательств о наличии подключений его к газовым приборам нет, даже нет выходов газопровода внутри дома, что подтверждается и видеоматериалом, приложенным к исковому заявлению. Просил суд отказать в удовлетворении искового заявления", – говорится в материалах дела.

Однако суд удовлетворил иск "Полтавагаз" и обязал украинца заплатить за доначисленный объем газа. Отметим, в Украине в случае, если газовики нашли несанкционированный газопровод (врезку в трубу), доначислят неучтенные кубы за 2 года. Но если хозяева приобрели право собственности на это домохозяйство менее 2 лет назад, то период будут считать со дня приобретения такого права.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше - 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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