Украинца после проверки газа оштрафовали на 100 тысяч: такую процедуру пройдут все

В Украине продолжаются техосмотры газового оборудования. Также работники газовых служб осматривают счетчики. Такая проверка может окончиться значительным штрафом.

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Как говорится в материалах дела 332/1745/24, Заводской районный суд Запорожья в сентябре 2024 обязал украинца заплатить "Запорожгазу" 99,2 тыс. грн. Еще 3 тыс. грн. придется заплатить для компенсации расходов на судебный сбор. Рассмотрение дела происходило заочно.

"Иск Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" о взыскании стоимости неучтенного (доначисленного) объема и объема природного газа и его стоимости удовлетворить", – говорится в решении суда.

Сотрудники "Запорожгаза" проверили счетчик и обнаружили, что на нем отсутствует заглушка. Счетчик сняли и отправили на экспертизу.

"После снятия счетчик упакован в сейф пакет и опломбирован пломбой Оператора ГРМ №0264809. При этом, представителем Оператора ГРМ, в протоколе о направлении средства измерительного на экспертизу, во исполнение п. 2 главы 10 раздела Х Кодекса указан: почтовый адрес места проведения экспертизы ( г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 52, каб. №4);

Экспертиза подтвердила: выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора, отсутствует пломба отпечатками клейм завода-производителя/государственного поверителя, расположенная с правой стороны счетного механизма. Из-за этого появился доступ к фиксирующему винту, удерживающему сумматор счетного механизма на корпус. То есть потребитель мог останавливать счетчик.

"Взыскать в пользу Акционерно готоварства "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" стоимость неучтенного (доначисленного) объема и объема природного газа и его стоимости в сумме 99 289 гривен 35 копеек", - говорится в материалах дела.

Как ранее писал OBOZ.UA, тариф на газ в Украине с 1 октября не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн для клиентов "Нафтогаза".

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