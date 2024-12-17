Украинец после перепада напряжения выиграл суд у облэнерго: ему заплатят за испорченный холодильник и компенсируют деньгами моральный ущерб

Первомайский районный суд Черновцов обязал "Черновцыоблэнерго" компенсировать клиенту последствия перепада напряжения. Компания должна заплатить за ремонт холодильнику 1850 грн, а также компенсировать моральный ущерб выплатой в 5 тыс. грн.

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Об этом говорится в решении суда, опубликованном 12 декабря. Материалы дела есть в распоряжении OBOZ.UA. Сам перепад напряжения произошел в конце прошлого года, но в суд клиент подал только летом 2024-го. Так, в электросети с. Била произошел перепад напряжения (превышение) вследствие чего в жилищах жителей села вышли из строя ряд бытовых приборов.

"Сума нанесенного ущерба, подлежащая возмещению, составляет 1850 грн – стоимость ремонта холодильника Samsung, что подтверждается накладной № 8 от 30.11.2023 года. Кроме того, домашний кинотеатр "Самсунг" (смарт-ТВ) отремонтирован также за собственные средства, однако, подтвержденные документы отсутствуют. Не отремонтированными сейчас остаются: кофемашина "De Longni", водяной насос БЦН, светодиодный светильник и две светодиодные лампы", – говорится в решении суда.

В "Черновцыоблэнерго" заявили, что имело место усиление ветра (максимальные порывы 16-19 м/с), что относится к опасным метеорологическим явлениям, что может трактоваться как форс-мажорные обстоятельства, при которых компенсация за несоблюдение гарантированных стандартов качества не предоставляется. Суд с этим не согласился.

"Взыскать с АО "Черновцыоблэнерго" материальный ущерб в размере 1850 грн , а также моральный ущерб в сумме 5000 грн", - говорится в решении суда.

Ранее в облэнерго заявляли, что не отвечают за перепад напряжения. Однако это оказалось не так

Ряд облэнерго на своих сайтах опубликовал предупреждение: они не должны гарантировать безопасное напряжение в период даже плановых отключений электроэнергии, а также в период чрезвычайных ситуаций.

"Согласно пункту 1.1. ГСТУ ЕN 50160:2014 стандарт не распространяется на неудовлетворительные условия электрической сети, в частности: установку временного электроснабжения потребителей вследствие аварий; в чрезвычайных ситуациях, таких как: форс-мажор; дефицит мощностей вследствие внешних событий. Таким образом, соблюдение оператором системы распределения показателей качества электрической энергии не распространяется на случаи применения мер регулирования потребления с целью вынужденного уменьшения величины потребляемой электрической энергии и мощности", – заявил технический директор "Черкассыоблэнерго" Павел Солоха.

Как сообщал OBOZ.UA, в случае сильных морозов в Украине могут ужесточить графики отключений света. В экспертной среде считают, что при среднесуточной температуре -10°C могут быть введены более длительные отключения – до 10-12 часов в сутки.

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