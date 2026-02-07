Украине подарили сотни генераторов: в какие города направят

Украина получила 300 генераторов с общей мощностью 1650 кВт и стоимостью более 417 тыс. евро. Их получат больницы, роддома, детские сады, школы и другие социальные учреждения.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины. Оборудование будет передано:

Киеву (100 шт),

Одессе (50 шт),

Сумам (50 шт),

Херсону (40 шт),

Николаеву (50 шт)

Львову (10 шт).

Поставка стала результатом договоренностей между Минразвития и Инициативой сотрудничества Юго-Восточной Европы (SECI). "Сверхважно сегодня усиливать распределенную генерацию и запас резервных источников питания. Мы направляем громадам генераторы, которые помогут им обеспечить стабильную работу объектов тепло- и водоснабжения. Искренне благодарен нашим партнерам за постоянную и последовательную поддержку Украины и вклад в нашу устойчивость", – подчеркнул заместитель министра Артем Рыбченко.

Инициатива сотрудничества Юго-Восточной Европы (SECI) – это многосторонняя региональная инициатива 29 государств, основанная Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом в 1996 году. SECI разрабатывает устойчивые экономические стратегии для региона и сосредотачивается на программах и проектах трансграничного сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, торговли, транспорта, безопасности, энергетики, окружающей среды и частного сектора.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, стоит придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!