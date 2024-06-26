Украине не хватает ракет ПВО, чтоб защитить энергетику: какой перевес у России

Главной причиной ухудшения энергетической ситуации в Украине стал дефицит ракет ПВО. Поэтому Украина не может защитить все свои энергообъекты, результатом чего стала утрата с марта-2024 половины генерирующих мощностей.

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О дефиците рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отметил: на каждую украинскую ракету ПВО "приходится пять-шесть российских ракет".

"Если прилетает 10 ракет, то требуется не менее 12 ракет в ПВО. Поэтому, даже если мы начнем восстанавливать, начнем ремонтировать, сейчас нет средств, чтобы защитить блоки (восстановленные. – Ред.)", – сказал Сахарук.

В свою очередь, гендиректор "Укренерго" Владимир Кудрицький отметил: после возобновления российских атак украинской энергосистемы в марте 2024 года страна потеряла половину своих мощностей по производству тока. Т.е., около 9 гигават.

"У нас в целом в энергосистеме не хватает мощности сейчас, чтобы удовлетворить то потребление, которое есть. Даже с учетом того, что мы импортируем из Европы. Это главная проблема. И она заключается в том, что мы потеряли 9 гигаватт мощности", – сказал он.

Как выбрать "экофлоу"

В то же время, возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства (прозванного в народе "экофлоу" – по названию одного из самых известных производителей) – ведь от его мощности зависит и цена.

Дело в том, что можно как заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по-максимуму, так и купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии. Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.

Он находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.

Принцип работы калькулятора простой. Чтобы им воспользоваться, нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, согласно новым правилам отключений света, каждый регион должен разделить конечных потребителей на 6 групп/очередей с примерно одинаковым потреблением. После чего "Укрэнерго", зная потребление каждой группы, дает команду отключать одну, две или три группы/очереди. Таким образом достигается справедливость по длительности отключений – и в одних частях страні украинцы не сидят без электроэнергии дольше, чем в других (при условии, естественно, отсутствия аварийных отключений).

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