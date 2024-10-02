Украина вернула небольшой экспорт электроэнергии: в ЦЭС подсчитали, сколько тока было продано

В конце сентября Украина возобновила экспорт электроэнергии, поскольку спрос внутри страны был невелик. В общей сложности за границу было продано в более чем 500 раз меньше тока, чем закуплено.

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Об этом сообщили эксперты Центра экономической стратегии (ЦЭС). Они отметили, что в последние дни сентября удалось экспортировать около 0,8 ГВт*ч в отдельные часы, когда спрос внутри страны был невелик.

"Это очень мало: такой объем может произвести Южноукраинская АЭС через 15 минут, если будет работать на полной мощности. Экспорт электроэнергии за границу – положительная новость, свидетельствующая о нормализации ситуации в энергосистеме. Если дефицит электроэнергии в Украине восстановится, экспорт можно будет быстро отменить", 1 объяснил экономист ЦЭС Максим Самойлюк.

Впрочем, несмотря на возобновление экспорта в отдельные часы, в целом Украина импортирует электроэнергию – в частности в сентябре было куплено 436,7 ГВт*ч электроэнергии. Но это еще очень далеко от максимального значения – даже с учетом существующих технических ограничений импорта (1,7 ГВт мощности) Украина может закупать до 1200 ГВт*ч в месяц.

Также сообщалось, что в Украине успешно подключили энергоблок одной из АЭС к энергосети на 12 дней раньше, что укрепит энергосистему Украины на 1000 МВт. Это существенно поможет в подготовке к зимнему периоду и повысит надежность электроснабжения.

Следует отметить, что возобновить экспорт электроэнергии в Украину планировали еще в конце августа, объяснив это профицитом мощности в энергосистеме в дневные часы. Но 25 августа Россия атаковала украинские объекты энергетики кассетными боеприпасами, из-за чего ситуация в энергетике резко ухудшилась и вместо продаж за границу в стране были вынуждены применять многочасовые экстренные отключения света.

Как уже сообщал OBOZ.UA, для одной категории потребителей с 1 октября тариф на электроэнергию снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*ч. Речь идет о тех украинцах, которые пользуются электрическим отоплением (с утвержденным проектом, а не просто электрический обогреватель) – за первые 2 тыс. кВт*ч в месяц они смогут платить по тарифу 2,64 грн/кВт*ч.

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