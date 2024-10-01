Мощный энергоблок АЭС досрочно подключили к сети: сколько тока получит энергосистема Украины

В Украине успешно подключили энергоблок одной из АЭС к энергосети на 12 дней раньше, что укрепит энергосистему Украины на 1000 МВт. Это существенно поможет в подготовке к зимнему периоду и повысит надежность электроснабжения.

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Об этом сообщил "Энергоатом". После выхода блока на полную мощность, украинская энергосистема получит дополнительные ресурсы для обеспечения стабильного электроснабжения в самые сложные зимние месяцы, когда спрос на электроэнергию традиционно растет.

Продолжается процесс набора мощности блока, являющегося стандартной процедурой после его запуска. В течение следующих нескольких дней энергоблок достигнет своих полных эксплуатационных возможностей, обеспечивая дополнительную надежность энергоснабжения для потребителей.

Генеральный директор "Энергоатома" Петр Котин подчеркнул важность завершения ремонтных работ вовремя, особенно в условиях подготовки к зимнему периоду. По его словам, компания делает все возможное, чтобы украинские энергоблоки были перезагружены свежим ядерным топливом и полностью готовы к работе зимой.

"Ремонтная кампания выходит на финишную прямую, и к началу отопительного сезона все девять энергоблоков, которые расположены на подконтрольной Украине территории, будут готовы к стабильной работе. Это очень важно для обеспечения энергетической безопасности страны ", - заявил Котин. Также он поблагодарил коллектив за качественную и своевременную работу, выполненную в сложных условиях.

Вывод энергоблоков по ремонту и их подключение к энергосистеме является ключевым шагом для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины в зимний период. Каждый дополнительный мегаватт мощности жизненно важен, учитывая возможные вызовы, в частности повышенное потребление электроэнергии в холодные месяцы и риски, связанные с энергетической инфраструктурой в условиях войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ситуация с электроснабжением в Украине будет стабильной до середины ноября, если не произойдут массированные обстрелы энергосистемы. Однако с началом отопительного сезона ожидается дефицит электроэнергии, особенно в пиковые часы по вечерам.

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