Украина прошла самую сложную зиму: Шмыгаль раскрыл, сколько энергетических мощностей повредила Россия

Украина прошла самую сложную зиму за всю историю независимости. За период с октября 2025 года РФ нанесла повреждения более чем 9 ГВт генерационных мощностей в Украине. По состоянию на начало марта частично восстановить удалось 3,5 ГВт.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль 6 марта. Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и членами правительства он представил президенту Украины и руководству Верховной Рады отчет о работе и назвал ключевые цифры, касающиеся прошедшей зимы.

"С октября 2025 года Россия повредила более 9 ГВт генерационных мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Сейчас после атак удалось частично восстановить 3,5 ГВт. Введено около 900 МВт распределенной генерации, в том числе 400 МВт новых газовых и когенерационных установок", – заявил Шмыгаль.

Также он отметил, что Украине удалось нарастить пропускную способность импорта электроэнергии из ЕС. Если ранее максимально можно было получать из-за границы1,7 ГВт, то теперь это 2,45 ГВт.

В Фонд поддержки энергетики привлекли 691,45 млн евро. А энергетический портфель насчитывает уже 55 инвестиционных проектов на сумму около 1 трлн грн. Также получено 114 грузов с оборудованием весом 1713,2 тонн.

Отопительный сезон в закончится не по календарю

В правительстве пока не берутся прогнозировать точные даты завершения отопительного сезона – все зависит от погодных условий. Отопительный сезон заканчивается тогда, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8°C в течение трех суток подряд.

При этом решения об отключении отопления принимается местными властями и не по всей стране одновременно. То есть учитывается погода в конкретном населенном пункте.

Пока же у государства есть достаточно ресурсов для стабильного прохождения сезона, заверил ранее министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. "У нас достаточно ресурсов... Мы готовы работать и до 15 апреля, то есть будем ориентироваться на погоду", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни в Украине существенно смягчились графики отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря снижению дефицита электроэнергии с 5-6 ГВт, которые наблюдались зимой, до 1 ГВт.

