"Украина продает электроэнергию в Европу": ДТЭК рассказал, правда ли это

Украина не экспортирует электроэнергию в Европу из-за существенного дефицита, вызванного постоянными обстрелами со стороны России, и все сообщения об этом являются частью российской пропаганды. Европейские страны помогают Украине с энергоснабжением, что позволяет поддерживать стабильную работу энергосистемы.

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Об этом сообщил ДТЭК. В условиях постоянных отключений электроэнергии в Украине в интернете ходят слухи о якобы экспорте электричества в Европу.

Однако ДТЭК опровергает эти утверждения, объясняя, что все подобные скриншоты являются частью российской информационно-психологической операции (ИПСО). На самом деле Украина не экспортирует электроэнергию, а все "экспортные" данные являются техническими перетоками.

Технические перетоки электроэнергии – это процессы, при которых электричество входит в энергосистему Украины, но не остается в нем. Это не коммерческий экспорт, а скорее результат работы унифицированной европейской энергосистемы, где энергия свободно перетекает между странами в зависимости от потребностей и технических условий. Таким образом, никаких контрактов на экспорт электроэнергии из Украины в ЕС пока нет.

Из-за постоянных обстрелов со стороны России украинская энергосистема находится в состоянии существенного дефицита. Именно поэтому с 12 мая 2023 года Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии. Для подтверждения этого факта можно обратиться к специальной вкладке Scheduled Commercial Exchanges на сайте ENTSO-E, где отображаются все торговые операции. Там можно увидеть, что никакая коммерческая электроэнергия из Украины в Европу не поступает.

Напротив, европейские страны помогают Украине с энергоснабжением, импортируя электроэнергию в нашу страну. Это позволяет поддерживать стабильную работу энергосистемы, значительно пострадавшей из-за атак.

OBOZ.UA ранее рассказывал о мифах об экспорте и импорте электроэнергии и публиковал графики, подтверждающие отсутствие коммерческого экспорта тока из Украины. Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков также подтвердил, что никакого экспорта пока нет.

"Никто не экспортирует электроэнергию, когда в системе есть дефицит. Мы работаем в единой европейской энергосистеме, и никаких контрактов на экспорт нет. Но есть технические перетоки, когда мы не потребляем электроэнергию и есть избыток, она перетекает в ЕС", – пояснил он. .

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине распространяется российская пропаганда об энергетической катастрофе – власти обвиняют в некомпетентности и повышении тарифов, чтобы дестабилизировать ситуацию. Также в соцсети TikTok искусственно продвинули тренд, призывающий украинцев уезжать за границу, чтобы спровоцировать новую волну миграции.

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