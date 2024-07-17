Кремль влияет на украинцев через Tik-Tok: какие нарративы распространяют пропагандисты

По Украине ширится российская пропаганда об энергетической катастрофе, обвиняя власть в некомпетентности и повышении тарифов, чтобы дестабилизировать ситуацию. Также в соцсети TikTok искусственно продвинули тренд, призывающий украинцев уезжать за границу, чтобы спровоцировать новую волну миграции.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). Центр провел мониторинг информационного пространства и выявил основные манипуляции и нарративы, распространенные российской пропагандой с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Особенно активно враг использует вопросы, связанные с украинской энергетикой, чтобы создать панику и недоверие к власти среди граждан. По результатам мониторинга было выявлено несколько центральных нарративов, активно распространяемых враждебными Telegram-каналами:

"Украина на пороге энергетической катастрофы";

"Украинцев ждет "черная зима";

"Власть некомпетентна в условиях энергокризиса";

"Украина продает электричество за границу, пока собственное население сидит без света";

"Власть наживается на повышении тарифов".

Российская пропаганда также активно распространяет манипуляции о якобы массовых протестах украинцев против отключений света. Враг пытается создать иллюзию, что Украина находится на грани социального взрыва. Эти ложные сообщения ставят целью дестабилизировать ситуацию внутри страны и посеять недоверие к власти.

ЦПИ также фиксирует продвижение в соцсети TikTok тренда, целью которого является поощрение граждан Украины к выезду за границу. Большое количество сообщений с видео людей, часто взятых из других соцсетей, имеют наложенные подписи о "нестерпимости" жизни в Украине в контексте войны и отключений электроэнергии. Эти видео призывают украинцев уезжать в другие страны.

Старт этого тренда осуществлялся искусственными аккаунтами, чтобы вызвать эмоции и получить органические отзывы и новые видео. Следует отметить, что во всех "неудобствах" обвиняют украинские власти, а не РФ, которые ведут террористическую войну против Украины и уничтожают энергетическую инфраструктуру.

Продвижение таких нарративов и трендов направлено на раскол внутри украинского общества. Враг стремится вызвать недоверие правительству, создать панические настроения и стимулировать новую волну миграции. Это часть стратегии РФ по дестабилизации ситуации в Украине и ослаблению ее способности противостоять агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине распространяется новый фейк о зональных отключениях электроэнергии. Это делают мошенники с целью привлечения новых подписчиков на анонимные телеграммы, где отсутствует правдивая информация.

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