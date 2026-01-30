"Украина продает электроэнергию в ЕС во время отключений": что происходит на самом деле и как проверить данные самостоятельно

Информация о том, что Украина якобы продает электроэнергию в страны ЕС на фоне длительных отключений света, не соответствует действительности. Такие утверждения снова распространяются в соцсетях и Telegram-каналах, но на самом деле проверить правдивость такой информации может каждый, причем и на украинских, и на европейских ресурсах.

Как напомнили в "Укрэнерго" 30 января, в условиях дефицита мощности, вызванного регулярными массированными атаками России на энергетику Украины, экспорт электроэнергии не осуществляется вообще. Все украинские электростанции работают исключительно на покрытие внутреннего потребления.

В компании подчеркивают, что с октября 2025 года – после возобновления системных ударов по объектам энергетики – в энергосистеме Украины сохраняется постоянный дефицит, который и является причиной применения графиков отключений. То есть единственной причиной применения графиков отключений остаются российские удары по объектам генерации, подстанциям и сетям, и никак не мифический экспорт.

Какие данные путают с "экспортом" и как проверить самостоятельно

Информация, которую в соцсетях выдают за доказательства экспорта, на самом деле касается технических (физических) перетоков электроэнергии между объединенными энергосистемами. Дело в том, что украинская энергосистема является частью общеевропейской сети ENTSO-E, а из этого следует, что:

При соединении энергосистем разных стран (Украины, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы) между ними неизбежно возникают технические перетоки , обусловленные законами физики.

, обусловленные законами физики. Такие перетоки незначительны, а итоговый баланс близок к нулю : сколько электроэнергии проходит в одном направлении, столько же возвращается обратно. Эти данные не являются коммерческим экспортом .

: сколько электроэнергии проходит в одном направлении, столько же возвращается обратно. Эти данные . Через территорию Украины также может осуществляться транзит электроэнергии между другими государствами, что также отображается в статистике физических перетоков.

Каждый может самостоятельно убедиться в отсутствии коммерческого экспорта электроэнергии из Украины, воспользовавшись официальными источниками.

Платформа ENTSO-E – Newtransparency.entsoe.eu

Это официальный ресурс европейской энергосистемы ENTSO-E, к которой с 2022 года присоединилась и украинская объединенная энергосистема (ОЭС). Чтобы увидеть, есть ли экспорт электроэнергии, по ссылке нужно выбрать Украину.

Далее следует перейти в раздел Transmission и выбрать в выпадающем меню пункт Scheduled Commercial Exchange. Все значения, которые на графике будут выше нуля, – это продажа тока. Ниже нуля – закупка.

Также над графиком можно выбирать конкретные даты. В данных за 30 января четко видно, что все значения расположены ниже нуля, следовательно Украина не продавала ток, а наоборот – покупала:

Европейская платформа JAO

Там размещается информация о ежедневных межгосударственных аукционах по экспорту и импорту электроэнергии. Поэтому можно посуточно отслеживать отсутствие поставок из Украины, например, в Словакию, Венгрию или Польшу. Важно помнить о перетоках.

Аукционная платформа "Укрэнерго"

Там размещаются данные о всех ежедневных и долгосрочных аукционах. На сайте украинского оператора энергосистемы также можно увидеть, что коммерческий экспорт украинской электроэнергии в соседние государства сейчас не осуществляется:

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 января впервые за долгое время Россия не наносила новых ударов по энергетике Украины. Однако из-за последствий предыдущих атак во всех регионах Украины применяются почасовые графики отключений электроэнергии.

