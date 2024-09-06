Украина получит крупную сумму на ремонт энергетической инфраструктуры от ЕС

Еврокомиссия выделит Украине 40 млн евро для подготовке к зиме. В частности, средства пойдут на ремонт энергетической инфраструктуры.

Видео дня

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она отметила, что помощь:

оказывается на фоне непрерывных русских атак на энергетическую инфраструктуру;

кроме ремонта энергообъектов будет направлена на отопление и приюты для украинцев.

"Россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Температура вскоре снизится, поэтому мы усиливаем нашу гуманитарную помощь нуждающимся украинцам, новым пакетом в 40 млн евро на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье", – говорится в сообщении.

В самой же Еврокомиссии отметили: из 40 млн евро 35 млн пойдут, собственно, на подготовку Украины к зиме. А еще 5 млн – на поддержку украинских беженцев и общин, которые их принимают в Молдове.

"Вместе с гуманитарными партнерами ЕС стремится отремонтировать поврежденные здания, обеспечить электро– и теплоснабжение. А также предоставить убежище тем, кто в нем больше всего нуждается", – рассказали там.

Отключения света стали более жесткими из-за новой логики обстрелов энергосистемы

Ранее же энергоэксперт Виктор Куртев рассказал, что Россия вернулась к логике обстрелов украинской энергетики, которую использовала в 2022-2023 годах. Враг снова стал бить по системам передачи электричества. Результат – аварийное отключение нескольких атомных энергоблоков, что привело к резкому росту объемов отключений света. Он объяснил:

В 2022-2023 годах Россия била "по сетям, системам передачи".

"В основном это были магистральные подстанции "Укрэнерго" и подстанционные узлы большой тепловой генерации", – рассказал эксперт.

С 21 марта 2024 года до середины лета враг атаковал генерирующие мощности.

"Это были концентрированные удары по объектам генерации с уничтожением энергоблоков и генерирующего оборудования. Так мы потеряли за 5 месяцев 9000 мегаватт генерации", – сообщил он.

26 августа Россия вернула логику обстрелов 2022 года.

"Атаковано было 22 энергобъекта. Из них 4 – объекты газотранспортной системы, а 18 – объекты магистральной сети. В основном это подстанции, смежные к АЭС. Замысел этого – удар по выдаче мощности АЭС. В результате этого аварийно были отключены 3 атомных блока, а чуть позже – еще один. Мы потеряли в момент много генерации – и начались отключения", – рассказал Куртев.

Впрочем, подчеркнул он, систему очень быстро начали восстанавливать. Ожидалось даже, что "графики отключений должны были исчезнуть на этой неделе".

"Но будет немного тяжелее. Однако думаю, максимум через две недели графики отключения прекратятся где-то до середины ноября – с поправкой на новые удары", – констатировал эксперт.

ДОПОЛНЯЕТСЯ