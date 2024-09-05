Почему не сработала защита подстанций от ракет и дронов: Куртев объяснил детали

Для защиты энергосистемы Украина должна была вкладывать средства в ПВО, а не элементы пассивной защиты. Ведь как показало время, эта стратегия себя не оправдала.

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Об этом рассказал энергоэксперт Виктор Куртев. Он объяснил: любая пассивная защита хуже, чем активная.

"Если ты строишь систему ПВО и у тебя есть определенное количество денег, ты переходишь от ПВО по объектам к общей. ПВО имеет такое свойство как насыщение. Ракеты облетают ПВО-шные точки. Мы ждали от партнеров, ПВО не хватает... У нас нет необходимого количества ПВО. Но можно было на эти деньги (вместо строительства защиты. – Ред.) докупить", – отметил Куртев.

Вместо этого, подчеркнул он, было принято решение создать 3-ступенчатуюпассивную защиту энергосистемы. Так:

Первая ступень должна была защищать объекты от обломков.

"Это простая история – песок", – объяснил он.

Вторая ступень – железобетонные сооружения-"будки" над автотрансформаторами на магистральных подстанциях.

Третья – "черепахи", отдельные монументальные сооружения, "после постройки которых, согласно замыслу, нужно было переместить туда всю подстанцию".

"Из семи "черепах" сейчас недостроена ни одна. Большая степень готовности у одной. "Будки" – пожалуй, три десятка достроены, или почти достроены. А их 230. ... С самого начала было понятно, что это абсурд... Но бюрократическая система работает иначе, она не может сейчас сказать, что это была ошибка... Я так понимаю, около 40 млрд грн ушло на эти энергетические фортификации", – рассказал Куртев.

При этом он подчеркнул: для защиты были выбраны 85 подстанций. Из них:

22-мя должно было заниматься Агентство восстановления;

63-мя – "Укрэнерго".

"В этом перечне не было объектов генерации: ни одной АЭС, ГЭС и т.д. Также в Украине нет нормативов по проектированию фортификационных сооружений такого типа", – рассказал эксперт.

Финансировать же такое строительство, по его словам, планировали за счет средств доноров. Но их найти не удалось, ведь партнеры "понимают, что это абсурд".

"Альтернативой является покупка и внедрение, вообще построение национальной системы ПВО. Конечно, нельзя так прийти и на мировом рынке купить 250 "Гепардов". Но в 2022 году в той политической" конъюнктуре за эти деньги это можно было сделать", – резюмировал Куртев.

Как сообщал OBOZ.UA, также по словам Куртева, Россия вернулась к логике обстрелов украинской энергетики, которую использовала в 2022-23 годах. Враг снова стал бить по системам передачи электричества. Результат – аварийное отключение нескольких атомных энергоблоков, что привело к резкому росту объемов отключений света.

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