В Украине снова начнут отключать свет по графикам? Что говорят в "Центрэнерго"

После нескольких месяцев отсутствия почасовых графиков отключения электроэнергии их снова могут вернуть. Это связано с ухудшением погодных условий, поэтому украинцы значительно увеличивают потребление электроэнергии. Впрочем, пока ситуация в энергосистеме остается стабильной.

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Об этом заявил член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко. Он заявил "Интерфакс-Украина", что со снижением атмосферной температуры в "Укрэнерго" будут пытаться обойтись собственными силами, но если баланс сохранить не удастся, энергетики снова начнут отключать свет.

"Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры – такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений", – объяснил Величко.

По его словам, после понижения суточной средней температуры в октябре, энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления. О том, что украинцы стали больше пользоваться светом, свидетельствует смещение пиковой нагрузки с 20.00 на 19.10.

В европейских странах тоже снижается температура, поэтому потребление также растет, а вместе с ним – цены на электроэнергию. Из-за сокращения светового дня уменьшается доля возобновляемых источников энергии. Это может повлиять на возможности коммерческого импорта э/э из-за существующих на спотовом рынке Украины ограничений цены э/э – прайс-кепы.

"В настоящее время энергорегулятор НКРЭКУ начал процедуру пересмотра прайс-кепов в сторону увеличения, что поддерживает основная масса участников энергорынка, а некоторые вообще предлагают их отменить. Для потребителей это болезненная тема, но необходимо понимать, что без повышения прайс-кепов, коммерческий импорт электроэнергии будет недоступен , особенно в периоды резкого похолодания.

Но в компании отмежевались от его заявлений и назвали слова Владимира Величко "его личным мнением", не отражающим позицию организации. Председатель наблюдательного совета компании Андрей Гота и генеральный директор Евгений Гаркавы отметили, что определение графиков аварийных отключений – компетенция только "Укрэнерго".

"Юридическая служба "Центрэнерго" рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить цель и обстоятельства, которые повлекли за собой публикацию ложной информации во время активной фазы осенне-зимнего периода. Ситуация в энергосистеме стабильна", – предупредили в компании.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из ЕС в Украину вырастет до 2,1 ГВт, что позволит обеспечить стабильность энергоснабжения во время зимы. Дополнительные 250 МВт для аварийной помощи с ЕС гарантируют оперативную поддержку в случае критических потребностей.

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