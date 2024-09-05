У украинцев остался последний день: что нужно сделать, чтобы не переплачивать за газ

Украинцы до 5 числа должны представить показы газовых счетчиков. Если это не сделать, платежку начислят по средним данным, которые могут быть значительно выше реально потребленных объемов. То есть придется переплачивать.

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Если хотите иметь актуальные цифры в квитанциях, это стоит делать ежемесячно с 1 по 5 число. Иначе платежку начислят по средним данным, которые могут быть выше реально потребленных объемов.

"В то же время многие украинцы до сих пор путают сервисы по передаче показаний. 104ua больше не работает! Вместо него следует использовать новые сервисы – личный кабинет Газсети или вашего локального оператора газораспределительных сетей, а также сайт или чат-бот GASUA. Также передать показания счетчика можно, просто позвонив на горячую линию Нафтогаза или отправив смс на номер 4647", – отмечает издание.

Газовщики отмечают: передавать показания счетчика нужно даже, если не сожгли ни одного кубометра "голубого топлива" или вообще временно не проживаете в доме.

В таком случае необходимо просто отправлять постоянные данные. Если этого не сделать, все сосчитают на основе так называемого "планового ежемесячного объема потребления". И у вас появится долг за "голубое топливо". Чтобы этого избежать, не забывайте своевременно передавать показания.

Что будет с тарифом на газ

В Украине поставщики газа обнародовали тарифы на сентябрь. Большинство украинцев будут покупать голубое топливо с неизменным тарифом 7,96 грн за кубометр.

Как пишет ГазПравда, согласно решению правительства до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

В зависимости от категории потребителей стоимость "голубого топлива" от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп. до 16 грн 50 коп. за кубометр. Для населения же газ и дальше будет стоить 7 грн 96 коп. за куб. Напомним, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет именно Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать по меньшей мере до конца апреля 2025 года.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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