Цифры в платежках за январь значительно вырастут: почему украинцам придется платить больше за отопление

Текущей зимой украинцы будут платить за отопление по старым ценам – тарифы на тепло не повысят как минимум до 15 апреля 2024 года. Однако, цифры в платежках за январь, все же, будут существенно выше, чем за предыдущие месяцы. Причина – похолодание.

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Дело в том, что в домах со счетчиками тепла жильцы платят за фактически употребленные Гкал, говорится в материале OBOZ.UA. Количество же таких Гкал меняется в зависимости от погоды – чем холоднее, тем выше потребление. А значит, и счета – ведь чем холоднее на улице, тем выше температура теплоносителя.

К примеру, средняя температура в декабре-2023 составляла плюс 0,7 градуса, а в ноябре – плюс 4,1 градуса. И, как рассказал OBOZ.UA житель Киева, за декабрь он получил платежку на 300 грн больше, чем за ноябрь.

В то же время, по данным Гидрометцентра, с 12 по 16 января температура воздуха в Киеве днем будет составлять от 1 до 10 градусов ниже нуля. А ночью – от 1 до 11 градусов ниже нуля. Таким образом, если среднемесячные показатели будут в целом соответствовать этим цифрам, за отопление нужно будет платить еще больше.

В то же время, в домах без счетчиков стоимость отопления рассчитывается на основе тепловой нагрузки. В частности, в зависимости от:

фактического количества часов поставки тепловой энергии;

среднемесячной температуры наружного воздуха.

Таким образом, в этом случае стоимость тепла для жильцов также зависит от погоды.

В целом же, окончательные же тарифы формируются для каждого региона отдельно – в зависимости от поставщика и наличия в домохозяйствах счетчиков. К примеру, в 2022 году в Киеве стоимость отопления для населения от "Киевтеплоэнерго" составляла 1654,41 грн/гкал. А в Днепре теплоснабжение от КП "Теплоэнерго" обходилось в 1741,32 грн/Гкал, в Одессе от КП "Теплоснабжение города Одесса" – 1813,94 грн/Гкал.

Цифры в платежках можно уменьшить

В то же время, украинцы могут добиться снижения счета за отопления. Согласно действующим правилам, сделать это можно, если:

теплоснабжение выключалось;

температура в квартирах не соответствует нормам.

В частности, еще в 2022-м украинцев предупреждали, что зимой температура в квартирах будет ниже на 2 градуса. Однако в соответствующем постановлении правительства нормативы остались прежними.

Согласно же им, если температура в квартире ниже 18 градусов, за каждые сутки нарушение нормы сумма в платежке должна уменьшаться на 3,3%. Впрочем, доказать несоответствие температуры нормам должна специальная комиссия.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в январе ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов остались такими же, какими были в декабре, а также в предыдущие месяцы. Соответственно, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не повысилась, и при прежнем потреблении суммы в платежках тоже не изменятся.

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