Сколько придется заплатить за газ за январь: украинцам назвали тарифы

В январе ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов остались такими же, какими были в декабре, а также в предыдущие месяцы. Соответственно, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не подорожала.

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В целом же, большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза", а потому платят 7,96 грн за кубометр газа, при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за декабрь им нужно будет заплатить 78,8 грн. Однако стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, и она разная в разных регионах.

В то же время, из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. Так, по данным ГазПравды, они колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Как платить за газ меньше

Вместе с тем, абоненты "Нафтогаза" могут сэкономить на оплате счета за газ – получив от компании скидку в 1%. При этом снизить можно любую сумму. Для этого нужно вовремя заплатить за голубое топливо – до 15-го числа каждого месяца.

Как объяснили в самой компании, дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце. При этом подчеркивается: скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

Таким образом, при том же счете в 78,8 грн за потребление в 9,9 кубометра, со скидкой заплатить придется 78,01 грн. То есть на 79 коп. меньше. Впрочем, следует помнить: чем больше будет сумма в платежке – тем больше будет скидка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, тарифы на некоторые услуги ЖКХ в Украине с большой вероятностью вырастут – в частности, на газ, горячую воду и отопление. Впрочем, если это и произойдет, то не раньше 2025 года, когда, по ожиданиям, закончится действие моратория на повышение коммунальных тарифов. Таким образом, в 2024 году украинцы будут оплачивать эти услуги по нынешним расценкам.

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