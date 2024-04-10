Поставщики установили цены на газ: какие суммы ожидают украинцев в платежках за апрель

Украинцы в мае 2024 года получать платежки за газ за апрель со старыми тарифами. У "Нафтогаза", чьими клиентами является подавляющее большинство бытовых потребителей, это 7,96 грн за кубометр. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человека, только плита), нужно будет заплатить 78,8 грн.

Однако не следует забывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа – она разная в разных регионах. Кроме того, несмотря на доминирование "Нафтогаза" (обслуживает 98% потребителей), единого тарифа на газ в Украине нет. Как свидетельствуют данные портала "ГазПравда", в апреле другие поставщики голубого топлива установили такие тарифы:

"ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Действующий тариф действует до 30 апреля 2024-го. Однако законодательство также запрещает поднимать цены на газ во время действия военного положения и в течение шести месяцев после этого.

Тариф на доставку газа везде разный

В 2024 году сам тариф на доставку газа не менялся. Однако с января всем пересчитали ежемесячный платеж.

Сумма зависит от объемов потребления за прошлый газовый год. И если в 2023-м украинцы платили исходя из объемов потребления еще в 2022-м, то в текущем году платеж зависит от того, сколько газа использовали в уже в 2023-м.

Стоимость доставки газа зависит от региона и составляет от 0,38 до 2,39 грн за кубометр. Чем больше потребителей, тем ниже тариф, ведь расходы на содержание газовой инфраструктуры делят на количество людей.

Похожая ситуация с платой за обслуживание внутридомовых газовых сетей ("третья платежка" за газ). Ее размер составляет от 40 до более 1500 грн. Сумма зависит от состояния дома, а также количества квартир в нем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до 5 числа каждого месяца передавать показания газового счетчика должны даже те, кто не проживает в доме и не пользуется голубым топливом. Иначе придется переплачивать за газ.

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