Украинцам по-новому пересчитали платежки за доставку газа: сколько придется платить весь год

В Украине тариф на доставку газа не изменили, однако с января всем пересчитали ежемесячный платеж. Он зависит от объемов потребления за прошлый газовый год. И если в 2023-м украинцы платили исходя из объемов потребления еще в 2022-м, то в текущем году платеж будет зависеть от того, сколько газа использовали в прошлом году.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Украине стоимость доставки газа составляет от 0,38 до 2,39 грн за кубометр, зависимо от того, где вы проживаете. В Киеве много потребителей, поэтому и расходы на содержание газовой инфраструктуры делят на большое количество людей. Как результат, тариф невысокий.

Например, если вы с октября 2021-го по октябрь 2022-го потратили 1200 кубометров газа, при этом вы проживаете в Киевской области, в прошлом году вы платили за газ:

1200*1,79/12 = 179

То есть ежемесячный платеж для вас составлял всего 179 грн. Или можно было заплатить сразу за весь год. Представим, что вы в прошлом году жили в квартире дольше, активно пользовались газовым котлом. И вместо 1200 кубометров использовали 3000 кубометров газа. В таком случае сумма в платежке будет считаться по формуле:

3000*1,79/12 = 447,5

Еще одно нововведение с января

В Украине ввели плату за обслуживание внутридомовых сетей (третья платежка за газ). Ее размер составит от 40 до более 1500 грн. Сумма зависит от состояния дома, а также количество квартир в нем.

"Газмережі" (входит в группу "Нафтогаз") уже опубликовали на своем сайте ориентировочную стоимость обслуживания внутридомовых сетей. Это не единственный оператор в Украине, "Газмережі" обслуживают потребителей в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Волынской, Черниговской, Закарпатской, Тернопольской, Запорожской областях.

Кто-то заплатит всего 40,16 грн (наименьший счет), а кому-то придется отдать около 1,5 тыс. грн. К примеру, в городе Александрия Кировоградской области жители дома на ул. Мира, 12 (это двухэтажный кирпичный дом) должны заплатить 1475,4 грн с квартиры. А в Александрии по ул. Садовой, 33а находится панельная многоэтажка, где каждый житель получит счет всего на 95,15 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ с 1 января 2024 года не изменится. Абсолютное большинство украинцев пользуются услугами "Нафтогаза".

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