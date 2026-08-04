"Трудно продержаться больше 3 дней": Шмыгаль предупредил о новой тактике российских обстрелов объектов энергетики

Этой зимой Россия может сделать главной целью не только энергосистему, но и объекты водоснабжения, ведь без воды и канализации населению чрезвычайно трудно выжить более трёх суток. Украина уже усиливает защиту инфраструктуры, однако для стабильного перезимовки стране нужны дополнительные ресурсы на восстановление и укрепление критически важных систем.

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Об этом рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль в интервью Politico. Он подчеркнул, что от стабильной работы энергетики сегодня зависит не только свет в домах, но и доступ миллионов украинцев к питьевой воде.

По словам министра, российская стратегия заключается в создании максимально сложных условий для жизни гражданского населения. Если в прошлом году под прицелом были преимущественно электросети и объекты теплоснабжения, то сейчас одним из главных рисков становится именно водная инфраструктура.

Почему водоснабжение стало новой целью

Шмыгаль пояснил, что даже во время длительных отключений электроэнергии украинцы могли некоторое время выживать при наличии запасов воды и газа. Однако полное прекращение работы систем водоснабжения и канализации создает гораздо более серьезную гуманитарную угрозу.

По его словам, без воды и канализации людям чрезвычайно трудно прожить более трёх суток. Именно поэтому российские атаки могут быть направлены не только на электростанции, но и на объекты, от которых зависит подача воды в города и поселки.

Водоканалы работают благодаря электроэнергии. Именно она обеспечивает работу насосных станций, систем очистки воды, транспортировки сточных вод и других критически важных процессов. Поэтому даже удары по энергетической инфраструктуре автоматически создают риски для бесперебойного водоснабжения.

Энергетика остается главной мишенью

Несмотря на возможное изменение тактики, энергетическая система Украины остается одним из ключевых объектов российских атак. По словам Шмыгаля, Россия стремится максимально ослабить украинскую экономику, оборонную промышленность и критически важную инфраструктуру.

Без стабильного электроснабжения невозможно обеспечить работу больниц, предприятий, систем связи, водоканалов и других жизненно важных объектов. Он такжеотметил, что подготовка к возможным атакам ведется сразу по нескольким направлениям.

В частности, в Украине создают дополнительную защиту для объектов энергетической, газовой и водной инфраструктуры. Речь идет о специальных защитных конструкциях, которые должны уменьшить последствия возможных ракетных ударов.

Параллельно страна расширяет использование распределенных источников энергии. Вместо крупных электростанций, которые легче поразить, все чаще применяются модульные котельные, мобильные генераторы и локальные системы резервного питания.

Насколько пострадала украинская энергетика

До начала российской агрессии в 2014 году установленная мощность украинской энергосистемы составляла около 54,5 ГВт. После оккупации части территорий и полномасштабного вторжения значительная часть генерирующих мощностей была утрачена или оказалась под оккупацией.

По словам Шмыгаля, после последней волны зимних атак доступная генерация временно сократилась примерно до 12 ГВт, тогда как дефицит достигал около 6 ГВт.

Министр также сообщил, что в результате российских обстрелов было повреждено или разрушено более 80% украинских электростанций. Несмотря на это, энергетики продолжают оперативно ремонтировать оборудование и возвращать его в строй.

Украине нужны дополнительные ресурсы

Для перехода к новому отопительному сезону Украине необходимы не только средства противовоздушной обороны, но и финансирование для ремонта и закупки нового оборудования. По словам Шмыгаля, только для формирования резерва энергетического оборудования к зиме необходимо дополнительно около 500 млн евро.

Отдельного финансирования требует газовая инфраструктура. После многочисленных атак на объекты газодобычи и хранения топлива необходимы дополнительные средства для восстановления работы систем и обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за риска новых атак на энергетическую инфраструктуру украинцам следует уже сейчас подготовиться к возможной сложной зиме 2026 года, заранее приобретя источники резервного питания, автономное освещение, теплую одежду, запасы воды и продуктов. Раннее подготовка поможет избежать ажиотажа, дефицита товаров и значительного подорожания в преддверии отопительного сезона.

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