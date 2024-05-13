УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Тарифы на коммуналку в Украине ощутимо выросли: на какую услугу больше всего

Роман Костюченко
Коммуналка
2 минуты
528
Тарифы на коммуналку в Украине ощутимо выросли

В Украине выросли расценки на коммунальные услуги. За год – с апреля-2023 по апрель-2024 – тарифы увеличились в целом на 12,9%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, в то время как цена ряда услуг осталась на прежнем уровне.

О общем росте тарифов сообщили в Госстате. По данным которого, также вырос тариф на услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,1%.

Содержание и ремонт жилья подорожало на 3,2%. А уборка мусора – на 1,6%.

В Украине выросли расценки на коммунальные услуги

На что тарифы не поменялись

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

  • водоснабжение;
  • канализация;
  • природный газ;
  • горячая вода, отопление.

Сколько украинцы будут платить за газ за май

В целом же, до конца апреля 2025 года тариф на газ для населения в Украине останется на прежнем уровне. К примеру, клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за кубометр, а YASNO – 8,46 грн.

"Как и в предыдущие два сезона, стоимость газа для населения не возрастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн", – рассказали аналитики.

В то же время, из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. По данным аналитиков, они составляют:

  • "ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;
  • "Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;
  • "ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;
  • "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;
  • "Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;
  • "Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;
  • "Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;
  • "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;
  • "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
  • "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
  • "Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;
  • "Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.
Сколько украинцы будут платить за газ за май

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко ("Батькивщина") сообщил, что повысить тариф на электроэнергию для украинцев могут уже в ближайшее время. Ожидается, что это может произойти уже с 1 июня, а цену увеличат до 3,5-4 грн/квт*ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!