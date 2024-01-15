В Украине выросли тарифы на коммуналку: на что больше всего

В Украине заметно подорожала коммуналка. За год, с декабря-2022 по декабрь-2023, расценки на услуге ЖКХ в стране в целом выросли на на 12,8%. При этом, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала на 69,7%, а канализация – всего на 0,7%.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили: в то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь о:

природном газе;

горячей воде и отоплении.

Что подорожало

Больше всего выросли тарифы на, собственно, электроэнергию – на 69,7%. Причина – произведенное летом 2023 года повышение тарифа до 2,64 грн за 1 кВт*ч – причем независимо от объема потребления. До этого же:

при потреблении до 150 кВт*ч в месяц тариф был 1,44 грн;

при большем использовании тока – 1,68 грн/кВт*ч.

На втором месте по подорожанию – со значительным отрывом – идет уборка мусора. На нее расценки увеличились на 5,5%.

Содержание и ремонт жилья подорожало на 3,4%. Услуги по управлению многоквартирными домами – на 3%. А кроме того:

водоснабжение подорожало на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

За газ можно платить меньше

В то же время, абоненты "Нафтогаза" могут сэкономить на оплате счета за газ – получив от компании скидку в 1%. Снизить можно любую сумму. Для этого нужно вовремя заплатить за голубое топливо – до 15-го числа каждого месяца.

Как объяснили в самой компании, дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце. При этом подчеркивается: скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

Установленный же "Нафтогазом" тариф составляет 7,96 грн за кубометр газа. При потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за январь им нужно будет заплатить 78,8 грн. Однако стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, и она разная в разных регионах.

Таким образом, со скидкой заплатить нужно будет 78,01 грн, то есть на 79 коп. меньше. Впрочем, следует помнить: чем больше будет сумма в платежке, тем больше скидка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Нацбанке прогнозируют, что тарифы на газ, горячую воду и отопление с большой вероятностью вырастут. Впрочем, если это и произойдет, то не раньше 2025 года, когда, по ожиданиям, закончится действие моратория на повышение коммунальных тарифов. Таким образом, в 2024 году украинцы будут оплачивать эти услуги по нынешним расценкам.

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