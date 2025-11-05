Тарифы на газ и электроэнергию в ноябре: сколько будут стоить куб и кВт*ч

В Украине в ноябре кубометр газа будет стоить 7,96 грн, а кВт*ч электроэнергии – 4,32 грн. При этом тарифы не изменятся.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Цена на газ установлена "Нафтогазом" до конца апреля 2026-го. Как отмечается, решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. В то же время ведомство призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении компании.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

Электроэнергия – решение одобрено правительством. Даже несмотря на новые массированные обстрелы энергетических объектов и необходимость тратить огромные суммы на закупку нового оборудования и ремонт, в ближайшее время повышать тарифы на ток не будут.

В правительстве приняли решение зафиксировать действующую стоимость электроэнергии на уровне 4,32 грн за кВт*ч до 30 апреля 2026-го. "Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт*ч. Также сохраняем льготную цену для потребителей с электроотоплением. Так, за объем потребления до 2000 кВт*ч в месяц будет действовать цена 2,64 грн за кВт*ч, а за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 грн за кВт*ч", – заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

