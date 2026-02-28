Тарифы на газ и электроэнергию с 1 марта: сколько будет стоить куб и кВт*ч

Тарифы на газ и электроэнергию в Украине не изменятся с 1 марта. Стоимость тока составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. В то же время кубометр газа будет стоить 7,96 грн. Стоимость газа не пересчитают до завершения моратория. Тогда как цену на ток пока поднимать не планируют.

Как подсчитал OBOZ.UA, в среднем семья из трех человек заплатит за газ 78,56 грн в месяц (если не использует газ для отопления), а за электроэнергию 561,6 грн в марте.

"Повышение тарифов для населения было бы очень странным решением. Особенно в условиях дефицита электроэнергии. Изменение цены сейчас не ко времени", – заявила недавно премьер-министр Юлия Свириденко.

Что стоит знать:

Газ не подорожает как минимум до конца отопительного сезона плюс шесть месяцев после этого.

Кабинет министров постановлением №632 принял решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения, который действует до 30 апреля 2026 года.

Сколько газа тратят украинцы

Норматив потребления газа на одного человека (если есть горячее водоснабжение) составляет 3,29 куб. на человека. Семья из трех человек должна платить за 9,87 куб. газа. Если нет горячего водоснабжения, то норматив на человека составляет 5,39 куб. м, а на троих – 16,17 куб. Тариф "Нафтогаза" составляет 7,96 грн за куб. Итак, если есть горячее водоснабжение, то заплатить придется примерно 78,56 грн в месяц, а если нет горячего водоснабжения – 128,7 грн.

Сколько электроэнергии потребляют украинцы

Если есть газовая плита, норматив потребления электроэнергии на семью из трех человек будет составлять 130 кВт*ч. А если нет газовой плиты, то норматив потребления электроэнергии составит 170 кВт*ч. Таким образом, учитывая стоимость электроэнергии в 4,32 грн/кВт*ч, за месяц семье из трех человек придется платить 561,6 грн, если есть газовая плита, и 734,4 грн за месяц, если нет газовой плиты.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м тарифы на газ могут измениться только в случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного видения, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

