Тарифы на газ и электроэнергию с 1 июня: сколько будет стоить куб и кВт*ч

В Украине с 1 июня стоимость электроэнергии составит 4,32 грн. В то же время кубометр газа будут продавать украинцам по цене в 7,96 грн.

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Об этом говорится в постановлении правительства №632, а также в решении "Нафтогаза". Тарифы не будут меняться в течение ближайших месяцев.

Тариф на газ с 1 июня

Кубометр газа в июне будет стоить 7,96 грн для 98% украинцев. Речь идет о тарифе "Нафтогаза". В то же время еще 2% пользуются услугами других компаний.

Как отмечает "Нафтогаз", решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. В то же время "Нафтогаз" призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене - 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", - говорится в сообщении компании.

Кроме "Нафтогаз", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

В Меморандуме с МВФ говорится о том, что Украина должна в течение шести месяцев после завершения военного положения разработать план либерализации рынков газа и электроэнергии. Такие сроки вполне соответствуют Закону "О меморандуме..."

Тариф на электроэнергию с 1 июня

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства № 632 и составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Об этом говорится в постановлении правительства. Тариф не изменится до 31 октября 2025-го.

В то же время в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщается на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) - за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газмережі" начали присылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем.Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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