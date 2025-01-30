Тарифы на электроэнергию в Украине: кто уже платит 2,64 грн за кВт*ч и как перейти на другую цену

В Украине до конца апреля действует отдельный тариф на электроэнергию для имеющих электрическое отопление – 2,64 грн за кВт*ч. Кроме того, меньше света могут платить те, кто установил многозонные счетчики.

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Как говорится в разъяснении на сайте Минэнерго, Кабинет Министров Украины постановлением № 632 от 31.05.2024 установил для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию – 4,32 грн/кВт*ч независимо от объема потребления.

Этот тариф льготный и действует до 30 апреля 2025 года:

для потребителей многоквартирных и частных домов,

общежитий,

садовых обществ,

дачных, гаражных кооперативов.

Кроме того, в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, в период с 1 октября по 30 апреля:

до 2000 кВт*ч – 2,64 грн/кВт*ч;

свыше 2000 кВт*ч – 4,32 грн/кВт*ч.

При этом "ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) составляет 2,16 грн за кВт*ч. Поэтому владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше электроэнергии, потребленной с 23:00 до 7:00.

Когда и как изменить тариф на электроэнергию?

Постановление Кабмина №632, которым предусмотрен тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за кВт*ч , действует до 30 апреля 2025 года. Далее есть несколько вариантов: либо стоимость тока увеличат, либо срок действия постановления продлят еще год. Опыт прошлых лет показал, что обсуждения увеличения тарифа на электроэнергию обычно финализируются уже в мае, а стоимость тока растет с июня-июля.

Сейчас в правительстве повышение тарифа на ток не обсуждается. В Министерстве энергетики очень неохотно комментируют эту тему. Министр Герман Галущенко во время своего выступления в Раде заявил, что поднимать тариф не планируют. "По тем расчетам, которые мы видим уже по факту прохождения за полгода, когда этот тариф был введен, он дает возможность сбалансировать финансовый рынок и не накапливать долги именно в этом сегменте", – сказал он.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей останется на уровне 7,96 грн /куб. Коммунальные тарифы не будут пересматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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