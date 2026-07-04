Тарифы на электроэнергию и газ с 1 августа: сколько будут стоить кВт·ч и куб.м

В Украине в августе стоимость коммунальных услуг не изменится. Правительство зафиксировало действующие расценки: электроэнергия будет стоить 4,32 грн за кВт·ч, а природный газ – 7,96 грн за кубометр.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Стабильность газовых тарифов гарантирована государственным мораторием. Он будет действовать в течение всего периода военного положения и ещё шесть месяцев после его завершения.

Тариф на электроэнергию при этом может измениться. Несмотря на слухи в СМИ, Кабмин пока не планирует пересматривать стоимость света. Власти признают, что в мирное время сохранить льготные тарифы не удастся. Западные партнеры, в частности МВФ, уже сейчас призывают к либерализации энергетического рынка.

Это означает постепенную отмену механизма ПСО (возложение специальных обязательств), благодаря которому государство в настоящее время обязывает поставщиков продавать ресурсы населению по сниженным фиксированным ценам.

Эксперты отмечают: если рыночные правила заработают прямо сейчас, реальная цена газа для потребителей подскочит почти вдвое — примерно до 15 грн за кубометр. Однако до отмены моратория какие-либо повышения невозможны, ведь для этого нет политической поддержки в Верховной Раде.

Согласно договоренностям с МВФ, Украина должна разработать четкий план перехода к рыночным ценам на газ и электроэнергию в течение полугода после окончания войны. Пересмотр тарифов на газ в 2027 году станет реальным только в том случае, если боевые действия завершатся в течение года. При этом власти обещают избежать шокового роста цен, чтобы не спровоцировать кризис коммунальных долгов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ближайшее время в Украине увеличат тарифы на воду в целом ряде населенных пунктов. При этом в некоторых городах рост составит более 200%. В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своём сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на её передачу и распределение выросли втрое.

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